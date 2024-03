Monden Tzancă Uraganu, de urgență la spital. Ce a pățit familia manelistului







Tzancă Uraganu și familia sa au ajuns de urgență la spital miercuri seara. Lambada, fosta parteneră a manelistului, împreună cu cei doi copii ai lor, păreau extrem de epuizați, iar starea unuia dintre copii s-a agravat.

Cei patru au ajuns la unitatea de primiri urgențe cu mașina personală a manelistului. Tzancă Uraganu a solicitat asistență de urgență atunci când starea de sănătate a unuia dintre copii s-a gravat.

Tzancă Uraganu, la spital cu copiii

Potrivit informațiilor furnizate, Anastasia, fetița manelistului, a fost supusă unui set extins de analize. Cea mică a trebuit să stea câteva ore la spital.

Manelistul a fost surprins în timp ce o purta pe brațe pe fiica lui, cea mică fiind îmbrăcată în pijamale, potrivit Cancan.

În tot acest timp, mama ei a așteptat pe holurile unității medicale pentru a afla vești despre starea de sănătate a micuței.

Manelistul și-a regăsit fericirea alături de Alina Marymar

După o relație eșuată cu Lambada, mama celor doi copii ai săi, Tzancă Uraganu și-a regăsit liniștea alături de Alina Marymar.

Aceasta l-a făcut tată pentru a treia oară în vara anului 2023.

Într-un interviu, manelistul spunea că își asumă responsabilitatea de a avea grijă de cei trei copii ai săi toată viața.

„Am o fetiță care va avea parte de tatăl ei toată viața. Am și un băiat care va avea parte de tatăl lui toată viața și va fi crescut cum este mai bine și mai frumos, cât pot eu de bine. Și fata și băiatul și copilul pe care o să îl am cu Marymar, pentru că este însărcinată și eu îmi asum și asta este, așa e viața.

Sunt bărbat și Dumnezeu mi-a dat copiii ăștia. Chiar este un alt motiv de bucurie. Eu sunt un om care știu să țin copiii aproape și o să aibă parte de tată”, a dezvăluit Tzancă Uraganu.