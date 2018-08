Twitter a EXPLODAT după ce a aflat că la Casa Albă se utilizează echipamente furnizate de Rusia pentru comunicarea criptată între Moscova și Washington

Linia fierbinte, aşa cum se ştie, a fost în uz pentru mai mult de o jumătate de secol. Un articol care a relevat proveniența liniei directe a fost publicat ieri în mass-media rusești, afirmând că o parte din compania de tehnologie de stat Rostec a dezvoltat un complex de comunicații criptate care să lege Moscova și Washingtonul.





Imaginile unui articol care se pare că a fost tradus în limba engleză din rusă au fost postate pe Twitter de către Olga Lautman, jurnalist independent de investigație. Postul a atras sute de comentarii. În timp ce unii utilizatori de pe social media au căutat o confirmare, alții s-au grăbit să spună că a fost în mod clar o dovadă a faptului că Kremlinul a "lucrat" în centrul administrației americane.

În avalanșa de reacție au existat mai multe voci calme, cu toții sugerând că președintele rus "ne călăuzește".

Unii teoreticieni vor susține probabil că folosirea echipamentelor de telecomunicații realizate de ruși pentru linia fierbinte dintre cele două mari puteri mondiale constituie o dovadă şi mai mare în investigația lui Mueller.

Dar rușii s-au strecurat într-adevăr în reședința președintelui SUA pentru a instala instrumentele speciale de spionaj? De fapt, nu, și doar câțiva oameni au luat act de faptul că linia a funcționat efectiv de la instalarea sa în 1963, în timpul crizei rachetelor cubaneze. Echipamentul fabricat de ruși pentru "linia fierbinte" sau "firul roşu" a fost testat de specialiști americani și recomandat pentru utilizare, a declarat un oficial Rostec pentru Ria Novosti. "Echipamentele fabricate de ruși au fost folosite exclusiv încă de la lansarea liniei de asistență telefonică", a mai spus el, citat de RT.

"Omg!! Russian media is reporting that Russian made telecommunication equipment w Russian supplied encryption has been installed in the White House w a direct line between Washington-Moscow", a scris jurnalista.

Pagina 1 din 1