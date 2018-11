„MAZILUL” ȚUȚUIANU dă semnalul REVOLUȚIEI în Parlament. MANEVRA fostului lider PSD și MAJORITATEA

Deputatul Adrian Țuțuianu, proaspăt exclus din PSD, a anunțat că nu se dezice de PSD, dar că va fi mai critic cu guvernarea.





„Am să reiterez ce am spus zilele trecute. Nu am să votez vreo moțiune împotriva Guvernului PSD, am să votez toate actele normative, dar nu voi fi un votant simplu, ci un votatnt critic al guvernării. Nu m-am dezis și nu mă dezic de partid. Problema e liderul (n.r. Liviu Dragnea), nu partidul”, a spus deputatul.

Țuțuianu a spus că sunt mulți parlamentari care pot continua demersul împotriva liderului Liviu Dragnea, dar că nu toți vor avea curaj. „Sunt foarte mulți parlamentari care împărtășesc demersurile mele. Unii, probabil, vor continua demersul, altii nu vor avea curaj. Cei care au considerat că sunt ușor de ucis, nu e așa. Sunt foarte bătăios”, a declarat Țuțuianu.

Deputatul a lansat și un atac la adresa celei care i-a luat locul la conducerea filialei din Dâmbovița, Rovana Plumb. „Primarii din Dâmbovița au avut continuu sprijinul meu. Rovana Plumb nu a venit în Dâmbovița de un an de zile. A devenit parlamentar, europarlamentar pe munca lor, a celor din județ. Ar fi trebuit să se abțina de la vot, din resprect pentru noi. Nu am avut sprijin din partea ei nici pe partea de fonduri europene. Rovana Plumb nu vorbește despre problemele din Dâmbovița”, a afirmat Țuțuianu.

Toți președinții de organizații locale, toți primarii PSD din județul Dâmbovița și toți consilierii județeni ai PSD și-au exprimat susținerea pentru Adrian Țuțuianu după excluderea din partid.

