Turneul de la Wimbledon. Simona Halep o înfruntă în semifinale pe Elena Rîbakina

Simona Halep (30 de ani) şi Elena Rîbakina (23 de ani) au mai fost adversare de trei ori: Halep s-a impus în 2020 la Dubai şi în 2021 la US Open, iar în 2019, la Wuhan, Rîbakina a trecut în sferturi profitând de abandonul româncei.

Miercuri, Simona Halep a învins-o în sferturi pe americanca Amanda Anisimova, locul 25 mondial şi cap de serie 20, scor 6-2, 6-4.

Imediat după meci, Simona a declarat că joacă în prezent cel mai bun tenis al său. „Mă bucur că sunt din nou în semifinale. Sunt foarte ermoţionată. A fost un meci dificil. Am avut însă încredere în mine, am spus că trebuie să fiu tare pe picioare. Totul este bine când se termină cu bine. Da, categoric, joc cel mai bun tenis al meu. Am avut probleme, dar îmi recâştig încrederea”, a spus Halep în interviul de pe teren.

Simona Halep își laudă antrenorul

Despre noul său antrenor, Patrick Mouratoglou, tenismena a declarat: „În primul rând, este o persoană grozavă. Ne-am conectat din primul minut. Ca antrenor, vorbește foarte simplu, dar foarte puternic. Iau tot ce spune într-un mod pozitiv și pot pune acele lucruri în practică. Este ușor pentru mine să iau aceste informații și să le folosesc pe teren. A avut încredere în mine că pot fi în continuare o jucătoare bună. Mi-a dat cumva încredere, iar eu am început să cred din nou în mine, că am șansa de a fi o jucătoare bună din nou. El crede că totul este posibil. Mă ajută să cred foarte mult în lucrurile pe care le fac”.

La rândul său, Patrick Mouratoglou a declarat despre Simona că este o jucătoare de tenis fabuloasă. „Ne bucurăm amândoi de ce facem. Ne înțelegem foarte bine. Este o plăcere să fim pe teren, să ne trezim dimineața și să mergem la muncă. Așa cum spunea și Mike Tyson, niciun boxer nu este mai periculos decât un boxer fericit. Aici avem o jucătoare de tenis fericită.

Acesta este, într-un fel, unul dintre motivele pentru care joacă atât de bine. Este o jucătoare fabuloasă. Este o oportunitate pentru mine să lucrez cu ea. Are o personalitate grozavă, care chiar merită să fie descoperită. Cu cât o cunoști mai mult, cu atât o iubești mai mult”, a spus Patrick Mouratoglou, într-un interviu pentru beIN Sport Franța.

Turneul de la Wimbledon. Cine este Elena Rybakina

Rybakina s-a născut la 17 iunie 1999 în Moscova. Deși jucătorii ruși sunt excluși de la Wimbledon 2022 din cauza războiului din Ucraina, Rybakina reprezintă Kazahstanul din 2018 și a avut drept de participare.

Până acum, a adunat 223 de victorii în întreaga carieră și a înregistrat 108 de înfrângeri.

Are în palmares două trofee WTA: Hobart (2020) și București (2019). A mai ajuns în finalele turneelor de la Adelaide (2022), Shenzhen (2020), Sankt Petersburg (2020), Dubai (2020), Strasbourg (2020) și Nanchang (2019).

În prezent, Rybakina ocupă poziția 23 în ierarhia mondială. Cea mai bună clasare a carierei a fost locul 12 WTA, în ianuarie 2022. De-a lungul timpului a strâns din tenis $3.533.236.