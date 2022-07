Turiștii americani au luat cu asalt Paris și fac achiziții de lux. Ce speculează cetățenii din SUA

Mai mulți turiști americani au profitat de decăderea euro și au realizat cumpărături masive în Franța. Turista americană Shawna Wilson a mărturisit că și-a cumpărat patru rochii de la un magazin de lux din cadrul renumitului magazin universal La Samaritaine din Paris. A putut face aceste cumpărături datorită prețurilor atractive apărute ca urmare a faptului că moneda euro a ajuns la paritate cu dolarul, transmite Agerpres.

Moneda euro a coborât miercuri, 13 iulie, sub pragul de un dolar, pentru prima dată în ultimele două decenii. Scăderea s-a făcut pe fondul îngrijorărilor că majorarea prețurilor la energie ar putea arunca Uniunea Europeană într-o criză economică prelungită. „Este ca și cum ar fi la reducere aici. Pentru că euro și dolarul au aproape aceeași valoare, asta cu siguranță ne încurajează să cheltuim”, spune Shawna Wilson.

Consecințele scăderii monedei euro pe piețele mondiale

Un euro slab este o atracție pentru turiști, în special pentru americani. Conform unei analize realizate de banca Barclays, americanii au fost principalul motor de creștere pentru sectorul european al produselor de lux în al doilea trimestru. La rândul lor, analiștii de la UBS, precizează că aprecierea dolarului în raport cu moneda euro a contribuit la creșterea de patru ori a sumelor cheltuite de turiști în luna iunie a acestui an, comparativ cu luna iunie a anului trecut. În plus, în cazul americanilor ritmul de creștere a fost chiar mai mare.

Sectorul luxului și-a revenit rapid din pandemie însă vânzările pe piața din China, cea mai mare piață mondială pentru produsele de lux, au scăzut în acest an. Scăderea s-a făcut în urma unei noi carantine care a închis magazinele și a diminuat numărul turiștilor chinezi în Europa. În aceste condiții, americanii care doresc să profite de deprecierea euro sunt cei care înlocuiesc afacerile pierdute ca urmare a diminuării numărului de turiști chinezi. Franța este țara care se bucură cel mai mare de pe urma cheltuielilor turiștilor.

Vânzările din Franța au crescut

Analiștii UBS estimează că vânzările către turiști în Franța au urcat în luna iunie până la doar 11,3%, sub nivelul la care au fost în 2019. Este un semnal pozitiv pentru producătorii francezi de articole de lux care au o expunere mare pe piața lor domestică.

Turiștii americani au început să se îmbulzească pe bulevardul parizian Avenue Montaigne. Ei au căutat, în special, buticurile de lux are unor mărci renumite precum Louis Vuitton, Chanel şi Gucci. Cheryl Penn, o agentă imobiliară din Delray Beach, Florida și-a cumpărat deja o rochie și o fustă pentru ea. Acum cumpără haine de bebeluși pentru nepoatele ei. „Tocmai am ajuns pe Avenue Montaigne și am început să facem cumpărături. Îmi place faptul că euro și dolarul sunt la egalitate așa că știu exact cât cheltuiesc”, a spus Cheryl Penn.

Parisul rămâne o atracție puternică pentru cumpărătorii americani în ciuda faptului că străzile din New York sunt pline cu magazine ale designerilor europeni. „Multe din prietenele mele au început să meargă în călătorii de weekend la Paris și în alte locuri și în timp ce sunt acolo fac și shopping”, spune Jennifer Tumpowski, turistă.