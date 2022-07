Foaia de parcurs a lui Emmanuel Macron vizează sistemele militare ale Franţei pe continentul african

Anii Covid au impus restricții și constrângeri. Încă o dată în acest an, în contextul unei reluări a epidemiei, vigilența este necesară și recomandată în grădinile Hotelului de Brienne. Se servesc şi pahare cu apă pentru a conteni căldura. Dar reuniunea a avut loc. Șeful statului Emmanuel Macron s-a întâlnit miercuri seară cu comunitatea militară în cadrul tradiționalei recepții în cinstea celor care vor defila pe 14 iulie. A fost prezentă toată înalta ierarhie, precum și simpli soldați și reprezentanți ai națiunilor aliate. A fost un moment privilegiat pentru un omagiu direct adus militarilor, dar și familiilor îndoliate și soldaților răniți, alături de președintele Republicii, Le figaro.

Înainte de a vorbi joi la televizor, Emmanuel Macron a dorit să transmită armatelor câteva mesaje. Războiul din Ucraina, precum şi retragerea Franței din Mali, au deranjat echilibrul, forțând Franța să-și regândească desfășurarea, locul său în cadrul coalițiilor, dar șiau pus la îndoială propria rezistență națională. Președintelui îi place acest cuvânt, precum și sintagma „forță morală”, prețuită de militari. O repetă. „Forța morală nu va fi dobândită niciodată, este o transmisie, o cale, o dinamică”, spune el, lăudând meritele valorilor armatei: disciplină, ordine, cultul tradițiilor… Portretul măgulitor nu este gratuit. „Republica are nevoie să faceţi mai mult”, a cerut șeful statului, referindu-se la proiectul serviciului național universal care îi este aproape de suflet. Vrea să mobilizeze armatele. De altfel, secretarul de stat responsabil de SNU, Sarah El Haïry, este plasat sub dubla autoritate a Ministerului Educației și a Forțelor Armate. El așteaptă propuneri în această vară.

Președintele Republicii nu a detaliat noile contururi ale proiectului său decât pentru a continua spre „desfășurarea completă” a SNU. El a promis mijloace financiare adecvate. Dar mai are nevoie să convingă. SNU este întotdeauna primit cu reticență de armatele care sunt mobilizate pe alte fronturi.

Angajamentele armatei se schimbă, în principal în Sahel, unde Operațiunea Barkhane din Mali se va încheia în această vară fără a pune capăt luptei împotriva terorismului. Șeful statului a cerut Statului Major să „regândească toate [dispozitivele] de pe continentul african până în toamnă”. Emmanuel Macron a cerut dispozitive „mai puțin pozate și mai puțin expuse”. O prezență mai invizibilă care susține angajamentul militar african în spate. Franța nu mai vrea să fie în prima linie și responsabilă pentru tot.

Pentru îndeplinirea acestor misiuni, șeful statului dorește să continue efortul financiar inițiat în urmă cu cinci ani. Emmanuel Macron a cerut o revizuire a legii de programare militară și a propunerilor până la sfârșitul anului. O nouă lege de programare care va angaja armatele până în 2030 va fi apoi înaintată Parlamentului.

Articol de Nicolas Barotte

Traducerea: Rodezia Costea/rcostea/fmatei