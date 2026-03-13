Turiști străini, escortați de jandarmii montani după ce au întâlnit o ursoaică la Sinaia

Trei turiști din Letonia, printre care și o fetiță de 5 ani, au fost ajutați de jandarmii montani după ce au întâlnit o ursoaică cu doi pui în timpul unei plimbări în Sinaia, anunță Jandarmeria Montană. Într-un alt incident petrecut în aceeași zi, două tinere au fost salvate de jandarmii din Sibiu după ce au rămas blocate cu mașina pe un drum forestier dificil.

Incidentul din Sinaia s-a produs joi, în jurul orei 17.30, pe Poteca Regală. Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Montană, autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 după ce trei turiști din Letonia – doi adulți și o fetiță de 5 ani – au întâlnit o ursoaică însoțită de doi pui. După ce au observat animalul sălbatic, turiștii au ales să rămână într-un loc sigur până la sosirea patrulei de intervenție, evitând apropierea de urs.

Jandarmii montani ajunși la fața locului i-au escortat ulterior în siguranță în stațiunea Sinaia. Niciuna dintre persoane nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Reprezentanții Jandarmeriei Montane reamintesc că turiștii trebuie să evite apropierea de animalele sălbatice atunci când se află pe traseele montane, să păstreze distanța și să nu încerce să le fotografieze sau să le hrănească.

În cazul unor astfel de situații, autoritățile recomandă apelarea imediată a numărului unic de urgență 112.

Un alt incident a avut loc joi seară, în județul Sibiu, unde două tinere au avut nevoie de ajutor după ce au rămas cu mașina blocată pe un drum forestier accidentat între localitățile Săliște și Tilișca. Intervenția a fost solicitată în jurul orei 20:23, printr-un apel la 112, iar jandarmii au fost direcționați către zona respectivă pentru a interveni.

Cele două turiste, în vârstă de 25 de ani din Satu Mare și 21 de ani din Târgu Mureș, locuiesc în Cluj și plecaseră către Sebeșu de Sus. Ajunse în Săliște, deși se aflau într-un autoturism de teren 4×4, au părăsit drumul principal și au urcat spre localitatea Crinț pe un traseu off-road.

Problemele au apărut în momentul în care au început coborârea spre Tilișca. Drumul era dificil, iar la un moment dat autoturismul a rămas suspendat în noroi, fără posibilitatea de a mai fi repus pe direcția de deplasare.

Jandarmii au ajuns în zonă, le-au preluat pe cele două tinere și le-au condus în siguranță până în municipiul Sibiu. Turistele nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Jandarmii atrag atenția că înainte de a pleca într-o astfel de deplasare este important ca turiștii să se informeze despre traseele pe care urmează să le parcurgă.

Autoritățile recomandă evitarea drumurilor necunoscute sau greu accesibile, mai ales în cazul persoanelor care nu au experiență în astfel de zone sau nu dispun de echipamentul necesar. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să nu se aventureze singuri pe timp de noapte în zone izolate.