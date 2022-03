Turcia, gazdă pentru discuțiile dintre Ucraina și Rusia. Lavrov: „Nu există niciun obstacol pentru ca Putin şi Zelenski să se întâlnească”

Eforturile diplomatice ale Turciei, pentru a găsi o soluţie la războiul dintre Rusia şi Ucraina, continuă. Astfel ministrul de externe, Mevlüt Çavuşoğlu, va avea o serie de întâlniri atât în Rusia, cât şi în Ucraina în acest scop. La Moscova, Çavuşoğlu a avut atât o întâlnire bilaterală, cât şi la nivelul delegaţiilor, cu Lavrov, ocazie cu care a declarat că Turcia doreşte doreşte să găzduiască întâlnirea la nivel de lideri.

Turcia încearcă și acum obținerea unei încetări a focului

Cu prilejul conferinţei de presă comune, ministrul de externe, Mevlüt Çavuşoğlu, a atras atenţia că de la începutul războiului şi al crizei din Ucraina şi până în prezent, Turcia a avut o atitudine clară şi a adăugat: „Ne-am exprimat îngrijorările şi criticile într-un mod corect şi sincer. Am făcut tot ce s-a putut pentru a reduce tensiunea şi pentru a deschide calea diplomaţiei şi am subliniat cu fiecare ocazie acest lucru. Încă de la început am depus şi depunem şi în continuare eforturi pentru convenirea unei încetări a focului atât în scop umanitar, cât şi a unei încetări a focului durabile. Dar, din păcate, în Ucraina, din 24 februarie şi până în prezent distrugerile şi dramele umanitare au continuat”.

De asemenea, Çavuşoğlu a spus că şi în criza ucraineană, Turcia şi-a exprimat în mod clar opiniile şi a continuat:”Nu ne-am pierdut niciodată credinţa în diplomaţie şi continuăm să credem în ea… Ca o ţară care poartă discuţii cu ambele părţi, facem tot ce ne stă în putinţă pentru acest proces”.

Rusia are încredere în Turcia, spune ministrul turc

Ministrul de externe, Mevlüt Çavuşoğlu, a amintit că a împărtăşit ambelor părţi opinia Turciei privind o încetare a focului în scop umanitar, iar apoi o încetare a focului durabilă şi a spus: „Vom depune eforturi şi mai mari şi vom acorda prioritatea diplomaţiei în acest proces. Dacă Rusia şi Ucraina nu aveau încredere în noi, nu am fi putut să ne îndeplinim misiunea”.

Întrebat cu privire la o întâlnire între Putin şi Zelenski, Çavuşoğlu a spus: „Întâlnirea celor doi lideri este legată de evoluţia pozitivă a negocierilor care se poartă. Nu voi intra în detaliile negocierilor dintre cele două ţări, ştiu că s-au înregistrat unele apropieri. Sunt şi decizii care trebuie adoptate la nivel de lideri atunci când se ajunge la un acord. Atunci când se ajunge în acest punct, aşa cum a discutat preşedintele nostru cu cei doi lideri, dorim să găzduim o asemenea întâlnire. Dar şi anterior Ucriana spusese ‘Negocierile la nivel tehnic să se desfăşoare în Turcia’. Dar ceea ce este important nu este locul unde se desfăşoară întâlnirea, ci important este ca negocierile dintre Rusia şi Ucraina concentrate pe acest rezultat să înceapă imediat…. În cazul în care va avea loc o întâlnire la nivel de lideri, o vom găzdui cu plăcere”, spune ministrul.

În altă ordine de idei, Çavuşoğlu a avut convorbiri telefonice cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, şi ministrul de externe al Azerbaidjanului, Jeyhun Bayramov. În cadrul discuţiilor au fost abordate subiecte legate de ultimile evoluţii din Ucraina, evacuările din această ţară şi relaţiile bilaterale.

Prioritatea Turciei este evacuarea cetăţenilor ei din Mariupol

Referindu-se la operaţiunea de evacuare organizată de Turcia, ministrul de externe, Mevlüt Çavuşoğlu, a spus: „Am adus în ţară peste 15 de cetăţeni turci. În acest moment, prioritatea noastră este ca cetăţenii noştri şi civilii să poată părăsi în siguranţă aceste locuri, şi mai oraşul Mariupol. Şi în special apreciem eforturile lui Serghei Lavrov. Sper ca în cel mai scurt timp oamenii să poată părăsi aceste locuri. Din acest motiv avem nevoie de încetare a focului în scop umanitar”.

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a delarat că „nu există niciun obstacol pentru organizarea unei întâlniri între preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski”.

Legat de negocierile dintre delegaţiile Ucrainei şi Rusiei, Lavrov a spus: „Anterior, au fost semnate acorduri cu Ucraina privind aplicarea acordurilor de la Minsk. Unii spuneau că vor respecta aceste decizii, dar ce păcat că nu au făcut acest lucru… Rusia va încheia o înţelegere cu partea ucraineană numai dacă discuţiile se vor încheia cu rezultate concrete pentru soluţionarea problemelor.”

Mai mult, în privinţa lui Putin şi Zelenski, Lavrov a menţionat: „Cu condiţia că va fi o întâlnire care va consolida acordurile existente, nu există niciun obstacol pentru organizarea unei întâlniuri între preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski”.

Legat de atitudinea Turciei, Lavrov a precizat: „Ankara urmăreşte o linie pragmatică. Abordarea ei este extrem de echilibrată”, informează Rador.