Pilotul bombardierului american realiza un zbor de rutină deasupra apelor internaționale ale Mării Negre, potrivit unui comunicat difuzat de US Air Force, sâmbătă.

Comunicatul afirmă că piloții ruși ai celor două aparate Su-27 Flanker au trecut în mod repetat la o distanță mai mică de 30 de metri de botul bombardierului, provocând turbulențe și limitând capacitatea de manevră a pilotului american.

USAF video of an ‘unsafe and unprofessional’ intercept of a B-52 by a Russian SU-27 over the Black Sea. pic.twitter.com/k7lzNseIJJ

