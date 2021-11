Tudor Chirilă se implică în scandalul din politică! Artistul aruncă cuvinte grele la adresa liderilor politici

Tudor Chirilă nu vede cu ochi buni alianța dintre liberali și social-democrați, așa că a ținut să precizeze acest aspect pe rețelele de socializare. Artistul aduce cuvinte grele la adresa prim-ministrul interimar, Florin Cîțu, însă pare să îi stimeze activitatea lui Liviu Dragnea. Conform postării făcute de cântăreț, fostul lider PSD suferă cel mai mult din cauza situației actuale de pe scena politică din România.

Extrem de deranjat de tot ceea ce se întâmplă, Tudor Chirilă susține că evenimentele din ultima perioadă nu reprezintă o surpriză pentru el. În urma legăturii pe care liberalii cu social-democrații o fac pentru un nou mandat de guvernare, Liviu Dragnea suferă cel mai mult, asta pentru că nu este el beneficiarul și nu poate ocupa fotoliul de prim-ministru al României.

”I-auzi? Nimic nou. Hai sa vedem postacii pesedisti descumpaniti. Doar PSD=PNL, nu-i asa? Back to square one. Zeci de mii de romani au iesit in strada impotriva guvernului Grindeanu care dezincrimina abuzul in serviciu pentru ca dupa 4 ani de zile Grindeanu sa fie presedinte interimar la Camera Deputatilor, iar ticalosul de Florin Cîţu ne spune ce il uneste pe el si pe PSD. Tare. Cred ca cel mai tare sufera Dragnea cand vede ca beneficiarul sforariei nu e el, ci slugile lui.”, scrie Tudor Chirilă.

În urmă cu doar câteva luni, solistul trupei Vama a făcut o altă serie de declarații legate de politica din România. Și atunci, Tudor Chirilă a folosit cuvinte dure la adresa autorităților, susținând că liderii politici au nevoie de inteligență pentru a putea concepe un plan de acțiune responsabil pentru populația țării.

“Nu cred în teoria conspirațiilor pentru că cei care conduc nu sunt în stare. Nu-i duc capul, nu pot să conspire la nimic.

Hai să fac o o licitație pe blat și să câștigi tu și să îmi dai paraîndărătul. Asta e maximum ce se poate face.

Ideea de a concepe un sistem postpandemic în care să rămânem la niste tipuri de relații în care să transformăm populația în niște mici sclavi e absurdă”, a spus Tudor Chirilă în august.