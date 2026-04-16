Trump reia amenințările la adresa șefului Fed. Tensiuni politice și blocaje în jurul succesiunii lui Jerome Powell

Președintele american Donald Trump a reluat miercuri amenințările privind demiterea președintelui Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell, într-un context tensionat marcat de o anchetă federală și blocaje politice privind numirea succesorului la conducerea băncii centrale, potrivit Reuters.

Declarațiile lui Donald Trump vin într-un moment sensibil pentru conducerea Rezervei Federale (Fed), în condițiile în care mandatul lui Jerome Powell ca președinte al instituției urmează să expire pe 15 mai.

Într-un interviu acordat Fox Business, Trump a afirmat explicit că ar putea interveni pentru a-l înlătura din funcție dacă acesta nu părăsește banca centrală după numirea succesorului.

Deși mandatul de președinte al lui Powell se apropie de final, acesta mai are încă aproximativ doi ani în calitate de guvernator al Fed, o poziție distinctă care, în mod tradițional, poate continua și după schimbarea conducerii. Powell nu a precizat clar dacă intenționează să rămână în această funcție.

Donald Trump l-a nominalizat pe fostul guvernator al Fed, Kevin Warsh, pentru a prelua conducerea instituției. Cu toate acestea, procesul de confirmare se confruntă deja cu obstacole politice.

Senatorul republican Thom Tillis a anunțat că va bloca avansarea nominalizării în Comisia pentru Bănci a Senatului până la finalizarea unei anchete în desfășurare privind renovarea sediului Rezervei Federale.

Această poziție introduce un element suplimentar de incertitudine într-un proces care, în mod normal, ar trebui să asigure o tranziție ordonată la vârful băncii centrale americane.

Controversa este alimentată de o investigație federală care vizează proiectul de renovare al sediului Fed din Washington. Procurorul federal pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, a încercat să obțină documente și informații direct de la Jerome Powell, însă un judecător a respins solicitarea de emitere a unei citații.

Pirro a anunțat că va contesta această decizie, ceea ce sugerează că investigația ar putea continua și ar putea influența dinamica politică din jurul conducerii Fed.

Trump a susținut necesitatea continuării anchetei, afirmând: „Ceea ce au făcut acolo este probabil corupție, dar mai ales este incompetență, iar noi trebuie să arătăm această incompetență.”

Pe lângă conflictul instituțional, președintele american a reiterat apelurile pentru reducerea dobânzilor, o temă constantă în relația sa cu Rezerva Federală.

Trump și-a exprimat convingerea că Kevin Warsh ar adopta o politică monetară mai relaxată, în contrast cu abordarea actuală a Fed.

Aceste declarații reiau tensiunile mai vechi dintre Casa Albă și banca centrală, instituție care funcționează în mod tradițional independent de influența politică directă.

Situația actuală nu este singulară. Anul trecut, Trump a încercat să o înlocuiască pe guvernatoarea Fed Lisa Cook, invocând presupuse nereguli legate de credite ipotecare. Demersul nu a fost finalizat și a ajuns în fața Curții Supreme a Statelor Unite, unde cazul este încă în așteptarea unei decizii.

Acest precedent ridică întrebări legate de limitele legale ale intervenției executive în structura de conducere a Rezervei Federale, precum și de independența instituției.