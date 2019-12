Ieri Donald Trump a părăsit Washingtonul scoţând în evidenţă dezvoltarea economică şi o serie de progrese, printre care crearea unei „forţe spaţiale”, care, speră el, va face uitat atât de cunoscutul şi insuportabilul impeachment.

Economia Americii

Economia este excelentă, există o creştere a pieţei bursiere, a twittat preşedintele cu câteva ore înainte de plecare. Până să plece spre luxosul său club din Mar-a-Lago, pe malul mării, a planificat semnarea legii bugetului care va cuprinde o multitudine de decizii de la politica familială la orientări militare majore.

„Astăzi voi semna legea noastră de apărare în valoare de 738 miliarde de dolari”, a replicat el triumfător, chiar dacă textul este, ca întotdeauna, rodul compromisurilor dintre alegătorii republicani şi congresmanii democraţi. „Va include 12 săptămâni de concediu plătit pentru creşterea copilului, o creştere a salariilor pentru soldaţii noştri, crearea Forţei Spaţiale, finanţarea zidului la frontierea de sud, creşterea vârstei legale a permisiunii fumatului la 21 de ani! Enorm!”

Forţa Spaţială

Forţa spaţială devine cea de a şasea ramură a forţelor armate americane, după Armata de uscat, US Navy, US Air Force, celebrul corp al Marines şi Garda de Coastă. Forţa Spaţială va fi condusă de un şef de operaţiuni spaţiale, care va fi sub autoritatea directă a minstrului Apărării.

Dar două săptămâni departe de capitala federală, sub soarele Floridei, loc pe care el îl numeşte „Casa Albă de iarnă”, probabil că nu vor fi suficiente pentru a face America să uite că a devenit al treilea preşedinte din istoria Americii inculpat de Congres. Procedura nu este încheiată definitiv. Data şi cursul procesului său de demitere, care va fi condus de Senat, cameră decizională, cu majoritate republicană şi care ar trebui să-l achite, rămân încă incert, titrează Tribune de Geneve.

Te-ar putea interesa și: