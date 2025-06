Provocare pentru Trump: O săptămână în Ucraina, în casa campionului Oleksandr Usîk

Campionul mondial la categoria grea, Oleksandr Usîk, l-a invitat duminică pe Donald Trump să petreacă o săptămână în casa sa din Ucraina, conform BBC.

Campionul mondial la categoria grea, deținător al titlurilor WBA, WBO și WBC, i-a sugerat lui Trump, într-un videoclip publicat duminică de BBC, să locuiască în Ucraina pentru a vedea cum este viața ucrainenilor.

„Îl sfătuiesc pe preşedintele american Donald Trump să meargă în Ucraina şi să locuiască în casa mea. O săptămână, doar o săptămână. Să trăiască în Ucraina şi să vadă ce se întâmplă în fiecare noapte. În fiecare noapte o bombă zboară deasupra casei mele, bombe, rachete, în fiecare noapte”, a spus campionul mondial.

Unified heavyweight champion Oleksandr Usyk has offered US president Donald Trump the chance to live in his house for a week to experience the reality of the war in Ukraine. pic.twitter.com/uWvQIwjtGp

— BBC Sport (@BBCSport) June 8, 2025