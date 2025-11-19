Trump investește 1 miliard de dolari în Three Mile Island. Energia nucleară face un comeback spectaculos

Departamentul de Energie al Statelor Unite a aprobat marți un împrumut de 1 miliard de dolari pentru compania Constellation Energy, pentru repornirea centralei nucleare anterior cunoscută ca „Three Mile Island Unit 1”, redenumită recent Centrul de Energie Curată Crane.

Această decizie vine ca parte a eforturilor administrației Trump de a susține energia nucleară și de a asigura energie fiabilă pentru consumatori.

Împrumutul, care acoperă o parte semnificativă din costul estimat al proiectului de 1,6 miliarde de dolari, va sprijini repornirea reactorului până în 2027.

Greg Beard, consilier senior al Biroului de Programe de Împrumut al DOE, a explicat că prima tranșă a finanțării este așteptată în trimestrul I al anului 2026, iar acordul vine cu garanția Constellation că fondurile publice vor fi protejate.

Închiderea reactorului în 2019 a făcut parte dintr-un val mai larg de opriri ale centralelor nucleare din SUA, afectate de concurența gazelor naturale ieftine.

Reînceperea activității va adăuga 835 MW de energie la rețeaua PJM Interconnection, care deservește peste 65 de milioane de oameni în 13 state.

Un element central al relansării centralei este un acord pe 20 de ani (PPA) între Constellation și Microsoft, prin care gigantul tehnologic va achiziționa energia produsă pentru centrele sale de date din regiune.

Joe Dominguez, CEO Constellation, a subliniat:

„Înainte de închidere, această centrală era printre cele mai sigure și fiabile din rețea … ne bucurăm să o aducem înapoi sub un nou nume și cu un rol reînnoit.”

Pe lângă impactul energetic, repornirea centralei va genera peste 600 de locuri de muncă permanente și aproximativ 3.400 de locuri de muncă indirecte.

Constellation estimează că proiectul va aduce mai mult de 3 miliarde de dolari în taxe federale și locale.

Împrumutul aprobat de Departamentul de Energie urmărește, potrivit oficialilor, nu doar repornirea reactorului, ci și reducerea costurilor energiei pentru consumatorii din regiunea PJM.

Chris Wright, secretarul Energiei, a declarat că administrația dorește „să aducă cât mai multă energie fiabilă și accesibilă pe rețea pentru a stopa creșterile de prețuri la electricitate.”

Beard a adăugat că finanțarea va reduce costul capitalului, contribuind astfel la facturi mai mici pentru utilizatori.

Aceasta se încadrează într-o strategie mai amplă a administrației Trump de a revitaliza sectorul nuclear, după patru ordine executive semnate în mai 2024 care vizează extinderea capacității nucleare noi.

Alte centrale, precum Palisades în Michigan și Duane Arnold în Iowa, se află, de asemenea, în proces de relansare, beneficiind de sprijin financiar federal.

Repornirea centralei depinde de aprobările Comisiei de Reglementare Nucleară (NRC), inclusiv evaluările de siguranță și de mediu.

Împrumutul este garantat de activele Constellation, ceea ce limitează riscul pentru contribuabili. Conform companiei, va fi eligibilă și pentru credite fiscale speciale („clean electricity PTC 45Y”) în primii 10 ani de operare.

Crane Clean Energy Center va fi una dintre puținele centrale nucleare din SUA care revin în funcțiune după ce au fost închise, oferind o soluție de energie curată într-un moment în care cererea crește rapid, în special din partea centrelor de date și a aplicațiilor AI.

Reluarea activității reflectă o combinație de planificare strategică, finanțare federală și parteneriate cu sectorul privat, creând un exemplu de colaborare între guvern și industrie pentru asigurarea energiei în viitor.