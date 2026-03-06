Trump amenință conducerea Venezuelei: Delcy Rodriguez ar putea „plăti un preț foarte mare”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, ar putea „plăti un preț foarte mare” dacă nu cooperează cu Washingtonul după capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, potrivit Politico.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației The Atlantic, la scurt timp după operațiunea militară americană care a dus la reținerea lui Maduro și transferul acestuia în Statele Unite.

Maduro se află în prezent într-o închisoare federală din New York, unde este acuzat de narcoterorism și trafic de droguri, acuzații pe care acesta le-a negat.

În contextul schimbărilor politice rapide din Venezuela, declarațiile liderului american au generat reacții atât în interiorul administrației americane, cât și din partea autorităților de la Caracas.

În interviul citat, Donald Trump a transmis un avertisment direct către Delcy Rodriguez.

„Dacă nu face ceea ce trebuie, va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro”, a spus Trump.

Potrivit declarațiilor sale, administrația americană urmărește cooperarea noii conduceri de la Caracas în procesul de stabilizare a situației din Venezuela după capturarea fostului președinte.

În același timp, Trump a afirmat că Statele Unite sunt pregătite să se implice în reconstrucția țării sud-americane. Într-o conferință de presă anterioară, el a spus că autoritățile americane ar putea „conduce” temporar Venezuela până la realizarea unei tranziții democratice a puterii.

Președintele american nu a oferit însă un termen clar pentru această eventuală tranziție politică.

După declarațiile lui Trump, Delcy Rodriguez a reacționat public și a respins intervenția Statelor Unite. Ea a declarat că Nicolas Maduro rămâne liderul legitim al țării, în ciuda capturării sale.

Rodriguez a calificat intervenția americană drept „o atrocitate care încalcă dreptul internațional” și a afirmat că Venezuela este „pregătită să își apere resursele naturale”.

În urma operațiunii din ianuarie 2026, Rodriguez a preluat conducerea statului în calitate de președinte interimar, după ce forțele armate și instituțiile statului au confirmat rolul său de lider al executivului.

În administrația americană, pozițiile privind evoluția situației din Venezuela par nuanțate. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că Washingtonul va evalua acțiunile conducerii venezuelene, nu doar declarațiile publice.

„Nu vom judeca ceea ce urmează să facem doar pe baza declarațiilor făcute în conferințe de presă. Vrem să vedem acțiuni la finalul zilei”, a spus Rubio într-un interviu acordat postului ABC.

El a adăugat că reacțiile inițiale ale liderilor din astfel de situații pot fi influențate de contextul politic creat după schimbarea bruscă a conducerii.

Declarațiile lui Donald Trump au fost comentate și de unii membri ai Congresului american. Senatorul republican Tom Cotton a afirmat că Washingtonul nu o recunoaște pe Delcy Rodriguez drept lider legitim al Venezuelei.

„Nu o recunoaștem pe Delcy Rodriguez ca fiind conducătorul legitim al Venezuelei”, a declarat senatorul.

Acesta a subliniat că, în opinia sa, Statele Unite își doresc „un viitor guvern venezuelean care să fie pro-american și care să contribuie la stabilitate, ordine și prosperitate”.

Capturarea lui Nicolas Maduro a avut loc pe 3 ianuarie 2026, în urma unei operațiuni militare americane desfășurate în Venezuela. Operațiunea a implicat peste 150 de aeronave, iar liderul venezuelean a fost transportat ulterior în Statele Unite pentru a fi judecat.

Evenimentul a provocat reacții internaționale și dezbateri privind legalitatea intervenției. Situația politică din Venezuela rămâne incertă, iar evoluțiile depind în mare măsură de relația dintre noua conducere de la Caracas și administrația de la Washington.