Tristețe de sărbători pentru Rică Răducanu. Ce l-a supărat în ziua de Paște

Deși a încercat să se bucure de sărbători, Rică Răducanu nu a putut face asta și a fost mai mult trist și melancolic, spunând că nu a mai simțit spiritul sărbătorilor ca altădată.

„Am stat doar eu cu nevastă-mea! Am ciocnit un ou, ne-am făcut urările tradiționale, am mai deschis televizorul, dar nimic mai mult. Fiu-miu e plecat, fiindcă de sărbători unii mai și muncesc, iar acolo unde se află competiția nu a luat pauză. În plus, nici pragul casei nu ni l-a mai trecut nimeni. Și pe strada pe care locuiesc, dacă mă uit cu atenție, dacă mai suntem doi sau trei de același leat! Restul s-au cam dus!”.

Rică Răducanu nu s-a putut bucura de sărbătorile pascale

Fostul mare jucător al echipei Rapid susține că soția sa i-a pregătit tot ce era necesar, așa cum majoritatea gospodinelor procedează în perioada aceasta a anului, însă el a simțit nu a avut poftă de mâncare și simțit lipsa atmosferei de sărbătoare.

„Băutura nu mai merge la vârsta mea! Și nici mâncarea! E de rău, ce mai încolo și încoace! Vremurile s-au schimbat, oamenii s-au schimbat, ba chiar și viața nu mai e ce-a fost cândva”, adaugă fostul fotbalist.

De asemenea, Rică Răducanu spune că nici echipa lui de suflet nu a reușit să-i facă o bucurie. „Nici Rapidulețul nu a reușit să ne bucure sufletul. Dacă e să mă întrebați pe mine, mulți dintre jucătorii actualei echipe au îmbrăcat tricoul anapoda. Nu avem pretenții și ne mulțumim cu puțin! Suntem în prima ligă fotbalistică a țării și ocupăm un loc destul de bun, dar nu reușim să țintim mai sus! Băieții se chinuie, încearcă, dar nu reușesc. Asta ar trebui să le dea tuturor de gândit”, a spus acesta.

Fostul fotbalist are mai multe probleme la picioare

Cu toate acestea, Rică Răducanu spune că speră să fie în continuare sănătos ca să se poată bucura în continuare de viață, chiar dacă are mai multe probleme la picioare. „Vârsta asta ne dă bătăi de cap. În fiecare dimineață îmi frec picioarele cu totul felul de alifii, ca bietele mele picioare să mă mai țină o vreme.

Cartilagiile s-au tocit de tot, dar eu tot mai sper că voi reuși să mă ridic și mâine pe propriile picioare și voi privi lumea, așa cum îmi place s-o fac în fiecare zi. Chiar dacă pentru asta trebuie să merg la injecții sau să-mi caut nu știu ce alifie!”, a spus el, potrivit Impact.ro.