Înaintea judecării cererii de prelungire a arestului preventiv pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen, la orele 9, luni, 26 octombrie, se va lua în dezbatere, de către instanța Tribunalului București, cererea avocaților fostului candidat la alegerile prezidențiale, de ridicare a sechestrului impusă pe conturile acestuia.

Argumentele apărării se bazează inclusiv pe faptul că familiei Georgescu îi este limitat accesul la mijloace de întreținere în condițiile în care soții Georgescu au doi copii minori, dar și faptul că acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție și că probatoriul nu evidențiază faptul că Georgescu ar fi beneficiat de vreo sumă de bani de la Răzvan Leu, cel care susține că a fost înșelat cu suma de 1,1 milioane euro.

Sumele exacte găsite de anchetatori în cele șapte conturi se ridică la 44 lei și 104.274,57 euro. Trei dintre cele șapte conturi identificate de procurorii DIICOT sunt goale.

În alt cont se află suma de 39 ron, iar în altul există infoma sumă de 5 Ron. În alte două conturi sunt depuși 3.176,58 euro. Cea mai mare sumă depusă se află într-un cont în care Georgescu a depozitat 101.097,99 euro. Este vorba de un total de 44 de lei și 104.274,57 euro. Prejudiciul din dosar este cel reclamat ca prejudiciu de afaceristul Răzvan Leu, mai precis 1.100.000 euro.

Călin Georgescu și apropiatul acestuia, Ionel Rusen se află în arest preventiv, fiind acuzați de înșelăciune în formă continuată și grup infracțional organizat. Aceștia vor afla, în câteva ore, dacă Tribunalul București respinge cererea DIICOT de prelungire a arestului preventiv. Deciziile de azi, atât în ceea ce privește ridicarea sechestrului asiguratoriu pe conturile lui Georgescu, dar și cele de prelungire a arestului preventiv pentru cei doi inculpați, nu sunt definitive.

Recent, Georgescu s-a trezit cu alte două dosare penale. În unul dintre acestea, suveranistul e acuzat de instigare la alterarea integrității datelor și perturbarea sistemelor informatice.

Pe 26 septembrie, când se afla sub control judiciar în dosarul de înșelăciune cu consecințe grave, în care victima e un om de afaceri din Buzău, Georgescu l-a chemat la locuința lui din Mogoșoaia un tânăr care deține o firmă specializată în depistarea sistemelor de spionaj, iar DIICOT a luat decizia ca specialistul la care Georgescu a apelat să fie plasat sub control judiciar.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi studiat dosarul în care e acuzat și de constituirea unui grup infracțional organizat și așa ar fi aflat că ar fi fost interceptat de DIICOT. Georgescu s-ar fi temut că tehnica de supraveghere există în casa lui, percheziționată ultima dată pe 21 septembrie și a vrut să se asigure dacă intimitatea familiei este afectată în acest mod.

Punerea sa sub această acuzare a stârnit o serie de dezbateri și controverse în rândul juriștilor, mulți dintre aceștia susținând că DIICOT forțează acuzarea cu o infracțiune care nu ar întruni elementele constitutive cerute de lege.

Conform DIICOT, acesta ar fi urmărit să modifice date informatice sau să perturbe funcționarea sistemelor utilizate pentru supravegherea tehnică. Potrivit procurorilor, demersul ar fi avut loc la cinci zile după ce, pe 21 septembrie, DIICOT efectuase o percheziție la aceeași adresă și pusese în aplicare măsuri de supraveghere tehnică.

Anchetatorii afirmă că atât Georgescu, cât și specialistul cunoșteau aceste împrejurări. Cu toate acestea, rezultatul urmărit, respectiv modificarea datelor informatice și perturbarea sau deteriorarea echipamentelor folosite de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința celor implicați, a susținut DIICOT.