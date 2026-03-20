Trei zodii pentru care viața se schimbă după 20 martie. Astrologii vorbesc despre începutul unui nou capitol

Schimbările astrologice din luna martie 2026 sunt considerate de specialiști un moment de cotitură pentru mai multe semne zodiacale.

În jurul datei de 20 martie au loc mai multe evenimente importante: echinocțiul de primăvară, începutul sezonului Berbecului și încheierea perioadei de Mercur retrograd.

Aceste mișcări cosmice sunt asociate, în interpretările astrologice, cu noi începuturi și cu reluarea unor procese care au fost blocate în ultimele săptămâni.

Potrivit mai multor publicații internaționale dedicate astrologiei și stilului de viață, această perioadă marchează începutul unui nou an astrologic, iar energia cosmică se schimbă semnificativ.

„Pe 20 martie, echinocțiul marchează începutul unui nou an astrologic”, iar în același timp „Mercur revine în mers direct”, ceea ce aduce mai multă claritate și impuls pentru acțiune.

Mai multe analize astrologice din presa internațională arată că anumite zodii ar putea resimți mai intens aceste transformări. Printre ele se numără Berbecul, Taurul și Scorpionul, semne pentru care perioada de după 20 martie ar putea aduce schimbări importante.

Pentru nativii Berbec, schimbarea are loc chiar în perioada în care începe sezonul lor astrologic. Intrarea Soarelui în această zodie marchează, în mod tradițional, startul noului an astrologic și este asociată cu inițiative, curaj și noi proiecte.

Unele analize publicate în presa internațională arată că acest moment poate aduce oportunități în plan personal și profesional. Conform unei analize citate de publicații economice și de lifestyle, pentru Berbeci pot apărea „progrese importante și noi oportunități” pe fondul schimbărilor cosmice din această perioadă.

De asemenea, astrologii subliniază că finalul retrogradării lui Mercur poate debloca situații care au stagnat în ultimele săptămâni, iar energia sezonului Berbecului îi încurajează pe acești nativi să ia decizii și să pornească inițiative noi.

Pentru nativii Taur, astrologii vorbesc despre o perioadă în care pot apărea decizii importante legate de carieră, finanțe sau planuri pe termen lung. Analizele astrologice indică faptul că anumite alinieri planetare din martie 2026 pot aduce pentru această zodie o direcție nouă sau oportunități de dezvoltare.

Unele interpretări susțin că schimbările ar putea veni prin intermediul relațiilor sociale sau al colaborărilor. Potrivit unui articol din presa internațională, Taurul ar putea „descoperi o nouă direcție prin interacțiunile cu alte persoane”.

Astrologii explică faptul că perioada de după echinocțiul de primăvară este asociată cu noi începuturi și claritate în luarea deciziilor, mai ales după încheierea retrogradării lui Mercur, fenomen cunoscut pentru întârzieri și confuzii în comunicare.

Scorpionul este o altă zodie menționată frecvent în previziunile astrologice pentru această perioadă. Unele interpretări sugerează că influențele planetare din martie pot aduce o schimbare de perspectivă sau oportunități în zona creativă și personală.

Anumite alinieri cosmice pot determina Scorpionii să ia decizii strategice sau să înceapă proiecte pe termen lung. Astfel de mișcări ar putea avea efecte asupra evoluției profesionale sau asupra obiectivelor personale.

În același timp, astrologii atrag atenția că perioada de după 20 martie este una de relansare pentru multe zodii, deoarece mai multe tranzite planetare coincid și creează un context favorabil schimbărilor și inițiativelor noi.

Data de 20 martie este considerată un moment simbolic în astrologie deoarece coincide cu echinocțiul de primăvară și începutul sezonului Berbecului. În același timp, în 2026 această zi marchează și finalul primei retrogradări a lui Mercur din an, eveniment care, în interpretările astrologice, poate aduce claritate după o perioadă de incertitudine.

Potrivit unor horoscoape internaționale, această combinație de evenimente astrologice este văzută ca „un nou început” care îi încurajează pe oameni să își reevalueze planurile și să pornească proiecte noi