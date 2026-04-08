Trei sferturi dintre români vor merge la slujba de Înviere. Vacanțele, pe ultimul loc

Trei sferturi dintre români vor merge la slujba de Înviere. Vacanțele, pe ultimul locLumina de Paște. Sursa foto: Arhiva EVZ
Trei din patru români au spus că vor merge anul acesta la Slujba de Înviere, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1–7 aprilie 2026. Pentru 73,4% dintre respondenți, Paștele are o semnificație predominant religioasă.

Trei din patru români, la Slujba de Înviere

Alte interpretări sunt mai puțin frecvente: 12,1% îl consideră o sărbătoare de familie, 6,9% o tradiție culturală, iar 5,4% o asociază cu zona comercială. Doar un procent foarte mic îl vede ca pe o simplă perioadă de relaxare.

Percepția religioasă este mai puternică în rândul persoanelor în vârstă, al celor cu educație redusă și al locuitorilor din orașele mici. În schimb, românii cu studii superioare și angajații din sectorul public tind să pună accent mai mare pe dimensiunea familială a sărbătorii.

Sondajul arată că 65,9% dintre români au participat anul trecut la slujba din noaptea de Paște, în timp ce 34% nu au fost prezenți.

Negocieri SUA–Iran la Islamabad. Ghalibaf va conduce delegația iraniană într-un context de armistițiu fragil
Schimbări în politica bagajelor pentru pasagerii companiilor low-cost Ryanair sau easyJet

Prezența a fost mai ridicată în rândul tinerilor și al persoanelor active profesional, dar și în rândul celor cu educație primară. De cealaltă parte, absența este mai frecventă în rândul persoanelor de peste 45 de ani și al celor cu studii superioare.

Intenții în creștere pentru 2026

Pentru acest an, intenția de participare este și mai mare: 75,6% dintre respondenți afirmă că vor merge la Slujba de Înviere. Aproximativ 21,7% spun că nu au în plan acest lucru, iar 2,7% sunt indeciși.

Datele indică o mobilizare mai accentuată în mediul rural și în rândul persoanelor între 30 și 44 de ani, în timp ce reticența este mai vizibilă în rândul seniorilor și al locuitorilor din orașele mici.

Cum vor petrece românii Paștele

Cei mai mulți români aleg să rămână acasă: 76,2% spun că vor petrece astfel minivacanța. Vizitele la rude sau prieteni sunt menționate de 9,6% dintre respondenți. Vacanțele rămân o opțiune rară: doar 2,5% intenționează să plece în țară și 1,8% în străinătate. În același timp, 3,7% nu s-au decis încă, iar 6% declară că nu vor face nimic special.

Sondajul a fost realizat în perioada 1–7 aprilie 2026, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Miercurea Mare: Trădarea lui Iuda și lecțiile Săptămânii Patimilor
Cristian Curte: Mergi la biserică ca să fii iertat, absolvit, eventual primești și ceva pedeapsă mică pentru păcatele...
Cenzura Națională a Audiovizualului. Hai LIVE cu Turcescu

