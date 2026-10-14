Netflix a lansat în octombrie două seriale romantice, iar un al treilea urmează să apară pe 22 octombrie. Producțiile aduc în prim-plan povești de dragoste între personaje care ajung să se cunoască în împrejurări neobișnuite, dar și dificultățile întâlnite de cuplurile care încearcă să își construiască un viitor împreună.

Lansat pe Netflix pe 9 octombrie 2026, serialul sud-coreean „Iubire electrizantă” („Take Charge of My Heart”) îi are în rolurile principale pe Kim Young-kwang și Chae Soo-bin. Povestea îl urmărește pe Baek Ho-rang, moștenitorul unei familii foarte bogate, care conduce o afacere din industria hotelieră. Deși este considerat un posibil succesor la conducerea grupului, bărbatul ascunde un secret: trăiește cu o inimă artificială, iar bateria acesteia începe să se descarce.

Situația se schimbă când o întâlnește pe Na Bo-bae, o scenaristă care are o capacitate neobișnuită. După ce a fost lovită de fulger în copilărie, corpul ei produce descărcări electrice, motiv pentru care nu poate avea contact fizic obișnuit cu alte persoane.

Baek Ho-rang este însă imun la efectele atingerii sale. Mai mult, energia produsă de femeie îi poate reîncărca inima artificială. Cei doi ajung la o înțelegere care le schimbă viețile, iar relația lor începe să depășească limitele contractului inițial.

Miniserialul disponibil pe platforma de streaming are zece episoade și combină romantismul cu umorul și elementele fantastice. Producția este inspirată de romanul web „Charge Me Up”, scris de Haebeon.

O altă producție romantică disponibilă pe Netflix din 2 octombrie este „#Love”, un serial indian cu șase episoade, în care rolurile principale sunt interpretate de Aishwarya Lekshmi și Arjun Das. Acțiunea se concentrează asupra Tarei, fondatoarea unei aplicații de întâlniri, și a lui Matthew, un investitor implicat într-o companie rivală.

Cei doi au opinii complet diferite despre felul în care oamenii își găsesc partenerii. În timp ce Tara încearcă să demonstreze că metoda sa de compatibilitate funcționează, Matthew are o abordare mai aventuroasă. Din această rivalitate apare o provocare de 60 de zile, în care fiecare trebuie să folosească aplicația celuilalt pentru a găsi o persoană potrivită.

Pe măsură ce experimentul avansează, cei doi se confruntă cu propriile sentimente, iar relația lor devine tot mai complicată. Serialul combină comedia romantică și drama, abordând subiecte precum întâlnirile online, atracția dintre persoane cu principii diferite și dificultatea de a separa viața profesională de cea sentimentală.

Cele șase episoade au o durată de aproximativ 26–39 de minute, ceea ce face ca producția să poată fi urmărită într-o singură seară.

Pe 22 octombrie 2026, Netflix va lansa sezonul al treilea al serialului „Nimeni nu vrea asta” („Nobody Wants This”), cu Kristen Bell și Adam Brody în rolurile principale. Producția urmărește relația dintre Joanne, o prezentatoare de podcast agnostică, și Noah, un rabin care încearcă să își împace viața personală cu responsabilitățile religioase.

Diferențele dintre cei doi, presiunile familiilor și alegerile pe care trebuie să le facă au reprezentat principalele conflicte ale sezoanelor anterioare. În noul sezon, Joanne și Noah fac un pas important și decid să locuiască împreună. Relația lor intră astfel într-o etapă diferită, în care trebuie să se adapteze vieții de cuplu și responsabilităților cotidiene.

Potrivit informațiilor publicate de Netflix, sezonul al treilea va avea zece episoade. Alături de Kristen Bell și Adam Brody, în distribuție revin Justine Lupe, Timothy Simons și Jackie Tohn.

Noul sezon va continua să exploreze diferențele dintre personaje, dar va pune accent și pe experiențele unei relații stabile, în care cei doi încearcă să își construiască un viitor împreună.