Trei semne care îți arată că suferi de un atac de cord. Trebuie să anunți rapid un medic

O nouă campanie a NHS a constatat că trei din patru persoane credeau că suferă de probleme cu inima și mai puțin de jumătate dintre cei întrebați au spus că ar suna la urgențe dacă ei sau o persoană dragă ar avea unele dintre simptomele mai puțin cunoscute de atac de cord.

Indicatorii care arată că vă puteți confrunta cu un atac de cord sunt transpirația excesivă și senzația de durere în piept. Directorul medical al NHS, profesorul Stephen Powis, a declarat: „Din păcate, bolile cardiovasculare cauzează un sfert din toate decesele din întreaga țară și am identificat aceasta ca fiind cea mai mare zonă în care putem salva vieți în următorul deceniu. Această nouă campanie NHS va fi un instrument vital în acea misiune de salvare a vieții – ajutând oamenii să recunoască când ei sau cineva din jurul lor se confruntă cu un atac de cord și când să solicite ajutor medical.”

În Anglia, peste 80.000 de persoane merg la spital din cauza atacurilor de cord. Rata generală de supraviețuire a persoanelor care se confruntă cu un atac de cord este de șapte din 10, crescând la nouă din 10 pentru cei care ajung la spital devreme.

Ce trebuie făcut

Cercetările NHS arată că, deși 70% dintre persoanele întrebate au înțeles că durerea în piept este un simptom al unui atac de cord, doar 41% au știut că și transpirația este. Un atac de cord apare atunci când alimentarea cu sânge a inimii este blocată, ceea ce o poate lipsi de oxigen, ceea ce poate cauza leziuni musculare grave.

Un stop cardiac este diferit – de obicei apare brusc și fără avertisment, fiind vorba despre persoane care își pierde rapid cunoștința. Inima lor se oprește, nu vor avea puls și, din păcate, persoanele care se confruntă cu un stop cardiac vor muri în câteva minute dacă nu primesc tratament. Un atac de cord poate duce la un stop cardiac, potrivit The Sun.

Peter Dale, un prezentator la Sky Sports’ Soccer AM, a avut un atac de cord la 36 de ani. Acesta a povestit: „Nu aveam idee că aveam simptome de atac de cord în acel moment. În dimineața atacului, m-am dus acasă după ce am jucat fotbal crezând că am indigestie – pur și simplu nu mă simțeam deloc bine și ambele brațe au început să fie amorțite. Am reușit să-i trimit un mesaj mamei mele, care a chemat o ambulanță și abia când au sosit paramedicii mi-am dat seama că este un atac de cord. Oamenii trebuie să fie conștienți de simptome – nu este vorba de a avea dureri în piept și de a cădea la pământ – semnele timpurii nu sunt întotdeauna severe, dar dacă aveți simptome, sunați la urgențe.”