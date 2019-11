Pentru Melania Geymonat și Cristina torul părea să fie absolut normal în ziua în care s-au urcat într-un autobuz și s-au așezat pe locurile din față. Totul s-a transformat într-un coșmar în momentul în care au apărut cei trei tineri minori teribiliști.

Agresorii le-au studiat timp de câteva minute pe fete, după care s-au apropiat de ele și le-au cerut să se sărute. Cei trei făceau gesturi obscene, dar nimeni nu i-a putut calma.

„Voiau să ne sărutăm, ca să se poată uita la noi. Am încercat să aplanez situația, rugându-i să ne lase în pace și spunându-le că lui Cris îi era rău”, a povestit Melania.

„Următorul lucru pe care mi-l amintesc este Cristina, în mijlocul lor, fiind lovită cu pumnii și picioarele. Nu am avut timp să procesez imaginea, am reacționat, pur și simplu. M-am aruncat spre ei și am încercat să o trag din mâinile lor. Au început să dea în mine.

Habar n-am dacă am leșinat sau nu în timpul bătăii. Simțeam cum mi se scurgea sângele pe față. Sub mine, pe podea, începuse să se formeze o baltă de sânge”, a povestit Melania, potrivit a1.ro.

Ancheta a durat mai multe luni, dat fiind faptul că huliganii au negat cu înverșunare că le-ar fi agresat pe cele două fete. Într-un final, au recunoscut, iar acum așteaptă sentința judecătorilor.

Te-ar putea interesa și: