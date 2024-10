Monden Travis Kelce, iubitul lui Taylor Swift, își face peșteră la noua lui casă. Și asta nu e tot







Iubitul lui Taylor Swift își personalizează casa într-un mod aparte. Mai exact, acesta plănuiește să facă o peșteră în adevăratul sens al cuvântului la subsolul conacului.

Iubitul lui Taylor Swift vrea peșteră de locuit în casă

Daily Mail scrie că Travis a comandat unei echipe să îi construiască o peșteră de 396 de metri pătrați. Va include chiar și un simulator de golf. Muncitorii trebuie să înceapă prin a săpa podeaua subsolului și să-l coboare cu doi picioare pentru a crea înălțime suplimentară pentru peștera în cauză. Travis a cumpărat proprietatea cu 6 milioane de dolari anul trecut. Starul Chiefs a dezvăluit și-a dorit să treacă la un spațiu mai mare, cu funcții de securitate îmbunătățite.

Cu șase dormitoare și șase băi, casa are 16.000 de metri pătrați de spațiu de locuit, plus facilități precum o cascadă, un teren de tenis, o piscină, un teren de pickleball și un teren de minigolf. În prezent, averea netă a lui Travis este estimată la 30 de milioane de dolari, o cifră care se pare că crește datorită relației sale de mare profil cu Taylor Swift. La începutul relației lor, vânzările de tricouri ale lui Kelce au crescut vertiginos cu aproape 400%.

Kelce ”crescut„ financiar cu 400% de Taylor

Popularitatea de pe urma relației i-a deschis porți și i-a adus mai multe sponsorizări, colaborări și chiar o perioadă de găzduire a invitaților la Are You Smarter Than a Celebrity. În plus, Travis a încheiat o prelungire de patru ani a contractului cu Chiefs în valoare de 57,25 milioane dolari, cu 22,75 milioane dolari garantați.

Acordul nu numai că îi solidifică viitorul cu echipa, dar îi asigură și averea pentru anii următori. Nici familia Kelce nu ratează lumina reflectoarelor. Există zvonuri care spun că sunt curtați pentru un reality show. În condițiile în care familia Kardashian a acumulat milioane prin prezentarea vieții lor la televizor, familia Kelces ar putea obține o zi de plată similară dacă semnează acordul potrivit.