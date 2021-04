Fostul pilot de raliuri Titi Aur a oferit detalii de ultimă oră despre starea lui de sănătate. Titi Aur se află internat în spital după ce a fost infectat cu COVID-19. Acesta le-a transmis scepticilor un mesaj în care îi îndemână să nu mai nege existența virusului deoarece se joacă cu sănătatea oamenilor.

„Nu știu de unde am luat. Din fericire niciun din colegii mei și familia mea nu a fost afectați.

Am purtat masca de pe 1 aprilie, și acum o am pe asta mica. Am avut o perioada de 8 zile în care nu am putut să respir deloc fără mască. Și dusul la toaleta a fost un sport extrem. Eram sufocat. Veneam cu saturația sub 70. E traumatizant. Te simți strâns de gât. În spitale sunt tragedii. Fraților, nu mai transmiteți acea minciună, ca nu e Covid. Unii chiar cred asta.

Transmit un mesaj fals. E adevărat ca unii au forme ușoare, și eu am avut simptome ușoare. A fost o evoluție fulminanta. Încercați sa nu deveniți autorii morali. Dați jos guverne, dar nu va jucați cu sănătatea oamenilor”, a spus Titi Aur, la emisiunea La Măruță.

Titi Aur, mesaj emoționant după ce s-a infectat cu COVID

Zilele trecute, într-o postare publicată pe contul de Facebook, Titi Aur a vorbit despre simptomele pe care le are și despre personalul medical care îl îngrijește în această perioadă.

„Oricât de puternic eşti sau crezi că eşti, când se confirmă că eşti infectat cu acest nenorocit de virus, încep sa se schimbe un pic valorile în cap. Nu-ţi mai doreşti milionul de euro ci ai vrea sănătate, începi să accepţi că firmele pot funcţiona şi doar cu colegii tăi, te gândeşti dacă ai stat suficient cu familia. Dar înainte de a se instala panica, se implica ei, „îngerii de la Bârlad”.

De ce le spun aşa? Nu doar pentru că sunt toţi la fel, albi din cap până-n picioare: medici, asistenţi, personalul de la curăţenie, recepţie, dar sunt de o bunătate extraordinară”, a scris fostul pilot.