Chef de chef cu preoți în plină pandemie! Protopopul de Bârlad, Vasile Lăiu, se afla în salonul restaurantului împreună cu 6 preoți. Aceștia au fost solicitați de patronii localului pentru a sfinți noul mobilier, deși potrivit noilor reglementări sunt interzise activitățile în interiorul restaurantelor în Bârlad. Oamenii au sunat la 112, reclamând că preoții și patronii de la Royal nu respectă interdicțiile date de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vaslui. Polițiștii au descins la Restaurantul Royal și au demarat o anchetă.

Luni, la Biserica „Sf. Dumitru” a avut loc o slujbă de sfințire la care a fost invitat și PS Ignatie, Episcopul Hușilor. Patronul resturantului Royal din Bârlad, gr. (r) Neculai Rotaru, a invitat preoții și pe PS Ignatie la restaurant, pentru a face o slujbă de sfințire a unui salon dotat cu mobilier nou. Preoții au mers în grup la Royal, iar lumea i-a văzut intrând și i-a reclamat la 112. Aflat în criză din cauza restricțiillor, tot sectorul HoReCa din Bârlad a făcut un protest public, duminică, pe platoul din fața Hotelului Moldova. Una dintre cele mai vocale patroane de restaurant a fost chiar soția gr.Rotaru, Maricica Rotaru, arată publicația Vremea Nouă.

Chef de chef cu preoți în plină pandemie! Protopopul Lăiu spune că era doar o slujbă de sfințire

Pe 8 Martie seara, câțiva patroni de restaurante și cafenele au sunat la redacția Vremea Nouă. La fel de revoltați ca cetățenii din Bârlad, care nu au putut să sărbătorească 8 Martie cu soțiile fiindcă petrecerile sunt interzise.

PS Ignatie nu a participat la slujba de sfințire din restaurant. El a venit însă până la Salonul Royal pentru a oferi doamnei Rotaru un buchet de flori și a se scuza că este chemat la Episcopie, a precizat propopul Vasile Lăiu. „Nu a stat nici 5 minute, a plecat că avea treabă la Huși la Episcopie. Acolo la slujba de sfințire am rămas eu cu vreo 6 preoți din parohiile din Bârlad. Am fost solicitați, că tot nu era activitate la restaurant, fiind închis, să sfințim sala mică, din acest restaurant, care are mobilă nouă. Și ne-am trezit cu poliția. Dl. Rotaru a făcut o slujbă de binecuvântare a sălii mici și am fost doar vreo 6 persoane. Preasfințitul a avut programat ceva și nu a stat, nu era acolo când a venit poliția.

Am fost legitimați, ne-au luat datele, probabil că urmează să fim amendați, ce să facem? Astea-s riscurile! Erau și polițiștii uimiți, că au fost informați de altceva, că ar fi petrecere. Au fost, au văzut… să își facă poliția treaba, ce să facem noi?” a spus protopopul Vasile Lăiu, pentru cotidianul bârlădean.

IPJ Vaslui: S-au dat 10 amenzi în valoare de 65.000 lei

”În cursul zilei de astăzi, 8 martie, începând cu ora 20:10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Bârlad sprijiniți de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui, au sistat derularea unui eveniment privat, organizat într-un restaurant, amplasat pe strada Primăverii, din municipiul Bârlad, județul Vaslui, cu participarea unui număr de 9 persoane.

Ca urmare a celor constatate, polițiștii și jandarmii care au descins la fața locului au aplicat față de administratorul localului dar și față de participanții identificați un număr de 10 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 6.500 lei, pentru încălcarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”, a precizat Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Sursă foto: Vremea nouă