Tratamentul minune pentru un păr lung și sănătos: “Am început acest tratament și văd rezultate uimitoare chiar de a doua zi”

Sfaturi pentru păr sănătos

Părul tuturor își pierde din când în când din strălucire, însă nu este necesar să cumpărați o grămadă de produse de îngrijire pentru a-l readuce la viață. După cum a demonstrat o femeie, îți poți întineri părul printr-un proces cunoscut sub denumirea de „slugging-ul părului”, pe care îl poți încerca singur, pur și simplu folosindu-te de vechile tale șosete.

Într-un videoclip TikTok care a înregistrat 63,7 mii de aprecieri, Monique declară că acest tratament este „cel mai bun lucru pentru părul tău”, susținând că a reușit să-și transforme complet părul de-a lungul unui an și un jumătate. În clip, Monique – care are numele de utilizator @moniquemrapier – a demonstrat cum a reușit să-și transforme părul de la „uscat, fragil, mort și tern” la aspectul lucios de invidiat pe care îl are astăzi.

Monique a explicat: „Înainte de a merge la culcare, aplică un ulei la vârfuri. Apoi ia o șosetă și folosește-o pentru a-ți proteja vârfurile de deteriorarea și frecarea de pernă din timpul nopții”. Potrivit lui Monique, această tehnică va „bloca umiditatea peste noapte și va ajuta la hidratarea părului în timp ce îl face catifelat”.

Întreținerea părului sănătos

Propriul ei păr lung și strălucitor este reclama perfectă, iar mulți admiratori i-au luat deja sfatul în calcul. Un urmăritor a scris: „Tocmai am făcut-o pentru prima dată ieri și deja văd o diferență!” În timp ce un altul a spus: „Am început acest tratament și văd rezultate uimitoare!”

Răspunzând întrebărilor din secțiunea de comentarii, Monique a recomandat uleiul OUAI „pentru utilizarea de zi cu zi”, având în vedere că „este atât de ușor de folosit și nu îți îngrașă părul a doua zi”. De asemenea, ea ar recomanda uleiul de argan pe care îl descrie ca fiind „uimitor pentru această problemă”, potrivit Mirror.co.uk.