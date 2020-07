Latifudiarul din Pipera a vorbit despre un cockteil de medicamente şi vitamine pe care-l folose;te la recomandarea medicilor de la clinica pe care o patronează.

„Amidon, vitamina C, vitamina D, rezolvă problema. Bine, vorbesc de vitamina C în cantități mari. Mi s-a întâmplat, am avut cazuri de-ai mei: șoferi, două femei de serviciu. Au fost infectați și i-am izolat într-o casă: le-am făcut vitamina C-30 de grame, amidon, vitamina D și zinc și la revedere, în 5 zile au ieșit negativ. Doctorii le-au aplicat tratamentul, nu eu”, a spus Gigi Becali la Antena 3.

Mai mult, Gigi Becali a tunat cu privire la situația generată de coronavirus și susține că românii nu mor de coronavirus pentru că au în ADN Sfânta Liturghie care ne „protejează” de virusul ucigaș.

„Ce, Dumnezeu l-a făcut pe Dumnezeu cu mască? L-a făcut fără mască. Dacă nici ei n-au încredere în putearea lui Dumnezeu și Iisus…oamenii ar zice că nu mai are putere Biserica, Sfântul Maslu, cum să poarte un ierarh mască? Fetele mele poartă mască, cred. Și nevasta mea poartă mască. Eu nu port mască pentru că eu mă duc la Sfântul Maslu și la Liturghie în fiecare zi. Și dacă mă duc acolo, nu se apropie toate miliardele de coviduri de mine.

Spun din fericire că noi suntem pe acea -listă neagră-. Noi avem 2.000 de morți în șapte luni, ei în două zile, nu le e puțin rușine așa. Virusul n-are putere la noi. De ce? Pentru că noi suntem țară ortodoxă. Ne îmbolnăvim, ne îmbolnăvim. Cine se îmbolnăvește se duce la doctor. Ăia care au creat virusul vor să facă panică, să distrugă popoare. Lăsați-ne în pace. Ei nu mai fac teste, păi dacă s-ar face teste în Italia ar vedea că are 7.000. Noi avem în ADN nostru avem Sfânta Liturghie în sânge. Ne protejează Dumnezeu și nu murim de Covid”, a mai spus patronul FCSB.