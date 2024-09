Rusia primește rachete balistice iraniene. Navă suspectă depistată în Marea Caspică

Rusia. Un posibil transport de rachete balistice iraniene a fost depistat într-un port din Marea Caspică. Proiectilele sunt destinate forțelor militare rusești de pe fronturile din Ucraina.

Imaginile din satelit arată un vas cargo, despre care se crede că ar fi încărcat cu echipament militar iranian, acostat într-un port rusesc. Conform CNN, nava respectivă a avut ca punct de plecare un port iranian.

Nava - Port Olya 3 – a fost identificată de Maxar Technologies prin intermediul unor imagini obținute prin satelit. Vasul de transport era acostat, pe 4 septembrie, în Portul Olya din Astrahan. Anterior, Port Olya 3 a plecat din portul iranian Amirabad, pe 29 august, potrivit datelor de monitorizare a vaselor. La un moment dat și-a oprit emițătorul, astfel că traseul său nu a mai putut fi urmărit.

Departamentul Trezoriei SUA a estimat că Ministerul rus al Apărării a „folosit nava Port Olya-3 pentru a transporta rachete balistice cu rază scurtă (CRBM) din Iran în Rusia”. În acest context, autoritățile americane au anunțat că vor impune sancțiuni împotriva navei Port Olya 3, alături de alte nave şi de persoane din Iran.

Potrivit surselor americane citate de CNN, Iranul a început să transfere rachete balistice cu rază scurtă de acţiune în Rusia. Acest transport este destinat armatei ruse pentru a fi folosite în războiul împotriva Ucrainei. Acest lucru reprezintă o escaladare semnificativă în sprijinul Iranului pentru Rusia.

Iranul are o relație militară specială cu Rusia. Legăturile dintre cele două state s-au întărit după izbucnirea războiului din Ucraina, în februarie 2022. Autoritățile de la Teheran au livrat mii de drone de atac Shahed și, mai mult au ajutat la construirea unei fabrici de asemenea aparate în Rusia. Acest transport militar reprezintă o nouă etapă în relația celor două state.

Dronele de proveniență iranianăm, ieftine, au fost utilizate de armata rusă pentru a bombarda infrastructura civilă și energetică a Ucrainei. Vladimir Putin încearcă, prin astfel de atacuri să terorizeze populația ucraineană și să determine o capitulare a Kievului.

#UkraineRussiaWar #Kharkiv#S300 #Toretsk #Sevastopol#Belgorod #Kursk #F16 #Kyiv

Western media publish satellite images of the Russian vessel Port Olya 3, claiming that the image was taken on the day of the unloading of Iranian missiles.

Recall that Sky News previously… pic.twitter.com/TAA3RbbsYA

— Koba (@Roberto05246129) September 11, 2024