Racheta de la suprafață este numită „martir Qassem Soleimani” și are o autonomie de 1.400 km. În plus, Iranul a mai construit și o rachetă de croazieră, numită „martir Abu Mahdi”, despre care Amir Hatami, ministrul Apărării iraniene, a declarat la televizor că are o autonomie de peste 1.000 de km.

Aceste inițiative foarte ambițioase survin pe fondul tensiunilor cu SUA, care au escaladat după ce Soleimani, șeful forței de elită a Iranului Quds și comandantul miliției irakiene, Abu Mahdi al-Muhandis, au fost uciși în ianuarie, într-un asalt epic al SUA asupra convoiului comandanților militari pe aeroportul din Bagdad.

Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a declarat că „Rachetele și, în special, cele de croazieră sunt foarte importante pentru noi … faptul că am crescut numărul de la 300 la 1.000 în mai puțin de doi ani este o realizare excelentă”.

Acest anunț al președintelui iranian vine după ce Washingtonul a solicitat în mod repetat să se extindă un embargo asupra armelor, impus de Națiunile Unite împotriva Iranului. Embargoul urmează să expire în octombrie, în cadrul Acordului nuclear din 2015, dintre Iran și puterile mondiale. Disensiunea dintre cele două țări ar putea duce chiar la o criză serioasă la nivelul funcționalității și legitimității Consiliului Națiunilor Unite, avertizează specialiștii.

Iranul continuă să dezvolte rachete cu rază medie și scurtă de acțiune, în ciuda protestelor vehemente ale Statelor Unite și aliaților săi că aceste investiții în tehnologia militară încalcă acordurile nucleare. Însă Iranul ripostează invocând faptul că nu a dezvoltat niciodată o rachetă cu încărcătură nucleară. Președintele Hassan Rouhani a menționat, în discursul său televizat, că programele de rachete și cele militare sunt strict defensive.

Anunțul iranienilor vine după eșecul Statelor Unite de a convinge liderii Națiunilor Unite să îi susțină acțiunile de extindere a embargoului armelor contra Iranului, care urmează să expire în luna octombrie a.c.

Americanii, în calitatea lor de membri fondatori ai ONU, au adus ca argument major faptul că Iranul a încălcat termenii acordului din 2015. Însă Rusia, China și Uniunea Europeană au replicat că Iranul s-a retras din Acordul nuclear din mai 2018, deci reimpunerea de către Națiunile Unite a unor sancțiuni asupra Iranului este absurdă și nu are de fapt obiect, informează https://www.intellinews.com/iran-unveils-missile-named-after-armed-forces-chief-assassinated-by-us-190111/.