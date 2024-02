Patronul Transylvania Steak House, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Decizia este definitivă

Patronul restaurantului Transilvania Steak House are probleme cu legea. Afaceristul clujean a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Acesta este acuzat de trafic de influență, fapta având legătură cu un prejudiciu de 600.000 de lei, legat de afaceri cu material anti Covid.

Patronul de la Transilvania Steak House, închisoare cu executare

Politicianul clujean Avram Gal s-a remarcat în spațiul public după ce a lansat burgerul cu foiță de aur de mii de euro. Numele său apare în dosarul Unifarm 2, deschis în perioada pandemiei. Președintele PSD-Câmpia Turzii, Avram Gal, s-ar fi asociat în timpul pandemiei cu doi afaceriști. Aceștia ar fi vizat semnarea unui contract de achiziții de echipamente medicale lansat de Unifarm.

Trădat de un fost colaborator

Patronul de la Transilvania Steak House a fost dat pe mâna procurorilor de unul dintre partenerii de afaceri. Fostul său colaborator, ar fi susținut că i-a plătit lui Avram Gal 35.000 de euro pentru a-l ajuta în această afacere, precizând că el ar fi putut grăbi zborurile cu marfă.

Gal este președintele PSD – Câmpia Turzii, precum și președintele Asociației Evanghelice New Life Internațional. De asemenea, acesta ar fi doar asociat al restaurantului Transylvania Steak House din Cluj, renumit pentru hamburgerii cu foiță de aur.

Patronul de la Transilvania Steak House, probleme cu legea

Cunoscutul clujean primit o condamnare de cinci ani de închisoare cu executare. În forma actuală, decizia poate fi atacată de avocații săi.

„În baza art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000., cu aplic. art. 396 alin. 2 C.proc.pen. condamnă pe inculpatul GAL AVRAM MARIUS la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

În baza art. 67 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a şi b C.pen., pe o durată de 2 ani, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.

În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. menţine sechestrul asigurător dispus de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație ?i Justiție – Direcția Națională Anticorupție, prin ordonanța nr. 157/P/2020 din 06.10.2020 cu privire la bunurile inculpatului Gal Avram Marius, până la concurența sumei de 440.940 lei.

În baza art. 291 alin. 2 C.pen. rap. la art. 112 alin. 1 lit. e C.pen. dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de 440.940 lei. În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 13.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. ”, arată judecătorii.

Mesaj pe Facebook

După aflarea deciziei, afaceristul a postat un mesaj pe rețelele de socializare. În cadrul acestuia, patronul de la Transilvania Steak House susține că va face tot posibilul pentru a-și demonstra nevinovăția.

„Viata ne oferă multe încercări, însă trebuie să avem credința și tăria de a le depăși.

În acest moment dificil pentru mine și familia mea, reprezentat de pronuntarea unei hotarari penale de condamnare in prima instanță in privinta mea, vreau sa precizez că rămân pe deplin încrezător în justiție și am convingerea fermă că până la urmă se va face dreptate. Voi exercita calea de atac prevăzută de lege și voi demonstra ca sunt nevinovat. Vreau doar sa mai anunt faptul ca ma voi retrage din viata politica, pentru a evita asocierea acestui moment nefericit cu imaginea și prestigiul partidului politic din care fac parte. Doamne ajută!”, a scris acesta pe Facebook.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile dispuse în cauză.