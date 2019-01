TRANSFER pentru Ianis Hagi: „S-au oferit 4 milioane de euro. Băiatul ăsta nu e de 4 milioane de euro!”

Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, a anunțat că Ianis Hagi a avut o ofertă de 4 milioane de euro, dar impresarul a refuzat transferul.





Dumitru Dragomir a dezvăluit că a participat la negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi. „Corleone” n-a dezvăluit numele echipei, dar a declarat că a fost martor atunci când pentru mijlocașul ofensiv s-au oferit 4 milioane de euro. Pietro Chiodi, impresarul lui Ianis, a refuzat.

„Am participat aseară la o discuție în care s-au oferit 4 milioane de euro pe Ianis Hagi. Nu cred că Gică a fost de acord. Hagi n-a fost implicat în această discuție. Eram eu cu plătitorul și cu impresarul. Nu e vorba despre Gigi Becali. E o ofertă de afară. În fața mea s-au oferit 4 milioane și impresarul a spus că nu vrea! Întâmplător, erau la mine la hotel și am participat și eu. Eu am spus că face 14 milioane! Ăla se uita la mine, am băut cafeaua și aia a fost. Nu vă spun nimic altceva. Am și martori la discuție. Băiatul ăsta nu e de 4 milioane de euro!”, a spus Dragomir la Digi Sport.

