Transalpina rămâne deschisă în această iarnă! Metoda de deszăpezire găsită de autorități implică județele de legătură

Transalpina este unul dintre cele mai fascinante drumuri din țara noastră, iar acesta este închis, de obicei, pe timpul iernii din cauza condițiilor meteorologice. Autoritățile vin cu vești bune pentru turiști,. Drumul care străbate județele Vâlcea și Alba va rămâne deschis circulației rutiere și în sezonul rece, însă doar pe timp de zi, pe tronsonul dintre Obârşia Lotrului şi Curpăt.

Propunerea ca Transalpina să rămână deschisă și iarna a venit din partea prefecților de Vâlcea și Alba. Sebastian Fârtat și Nicolae Albu susțin că acest lucru facilitează accesul turiștilor către stațiunile montane din cele două județe vecine. Deși s-a aprobat rămânerea drumului național deschisă, totuși sunt impuse și unele condiții. Circulația rutieră va fi permisă doar pe timp de zi, în intervalul orar 8.00 – 18.00. Restricții au fost impuse și în ceea ce privește tonajul, dar și limita de viteză admisă pe Transalpina în sezonul rece. Autovehiculele cu un tonaj de maxim 7,5 tone pot circula pe drumul național, iar viteza este de maxim 30 km/h.

Decizii au fost luate și în ceea ce privește deszăpezirea drumul în perioada iernii. A fost semnat un protocol între direcțiile regionale de drumuri și poduri Craiova și Cluj, în vederea menținerii acestui sector de drum în stare de viabilitate și pe perioada sezonului rece. În ceea ce privește curățarea Transalpinei, acest lucru va fi făcut de către ambele județe între care drumul face legătură. SDN Vâlcea va fi responsabilă pentru deszăpezirea a 14 kilometri, iar SDN Alba pe o lungime de 4 kilometri.

Pentru perioada iernii, sezonul dintre Obârşia Lotrului (Vâlcea) și Rânca (Gorj), va fi închis.

Condițiile impuse de protocolul semnat între Craiova și Cluj cu privire la circularea pe Transalpina în perioada iernii

– s-a stabilit de ambele părţi modificarea intervenţiei privind activitatea de deszăpezire faţa de limitele regionalelor, şi anume DRDP Craiova, prin SDN Rm. Vâlcea, va acţiona pe sectorul de drum DN 67C km 61+160 – 75+200, iar DRDP Cluj, prin SDN Alba, va acţiona pe sectorul de drum DN 67C km 75+200 – 79+200, deoarece între limitele de judeţe nu există spaţiu de întoarcere a autovehiculelor.

– s-a stabilit că fiecare DRDP, pe aceste sectoare, va asigura în permanenţă informarea privind starea părţii carosabile.

– s-a stabilit că fiecare DRDP este de acord că circulaţia va fi închisă pe timpul nopţii în intervalul 18:00-08:00 şi restricţiile de tonaj 7,5 to şi de viteză 30 km/h.

– s-a stabilit de fiecare DRDP că circulaţia va fi restricţionată, în funcţie de condiţiile meteorologice (ceaţă, ploi torenţiale, furtună, ninsori, etc.) şi ca urmare a unor fenomene cum sunt căderile de stânci şi ebulmentele pe sectorul de drum DN 67C km 61+160 – km 79+200.

– s-a stabilit de fiecare DRDP ca pe coduri galbene, portocalii şi roşii (viscol, ninsoare abundentă, etc) să nu se intervină, conform Reglementărilor tehnice “Ghid privind combaterea lunecuşului şi a înzăpezirii drumurilor publice” pct. 3.2.1, în cazul în care viteza vântului în timpul viscolului depăşeşte 30 km/h, iar zăpada spulberată se depune în urma utilajelor de deszăpezire, până la încetarea viscolului.

– s-a stabilit de fiecare DRDP că în urma intervenţiilor de deszăpezire pe tot sectorul menţionat, drumul va fi menţinut în stare de viabilitate corespunzătoare circulaţiei în condiţii de iarnă.

– s-a stabilit ca pe sectorul de DN 67C km 75+200-79+200, pe care îl va administra SDN Alba, este nevoie de 6 persoane pentru asigurarea permanenţei şi informare, 2 buc. utilaj multifuncţional Unimog cu lamă şi RSP. 1 buc – încărcător, materiale sare – 400 to şi nisip 500 to. – s-a stabilit ca pe sectorul de DN 67C km 61+160 – 75+200, pe care îl va administra SDN Rm. Vâlcea, este nevoie de 6 persoane pentru asigurarea permanenţei şi informare, 4 buc de utilaj multifuncţional Unimog cu lamă şi RSP, 1 buc – încărcător, materiale sare – 700 to şi nisip 600 to.