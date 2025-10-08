International

Tramvaie atacate de adolescenți, la Ekaterinenburg. Haos pe străzile din Rusia

Ecaterinburg / sursa foto: captură video
Autoritățile din Ekaterinburg solicită poliției să intervină în cazul unui val de incidente în care adolescenți atacă tramvaiele și pasagerii acestora.

Situația, descrisă drept „critică”, a determinat municipalitatea să avertizeze că, dacă violențele continuă, serviciul de transport public ar putea fi suspendat, afectând întreaga rețea urbană.

Siguranța transportului public în Ekaterinburg

Viceprimarul orașului Ecaterinburg, Rustam Galyamov, a trimis o scrisoare șefului Poliției locale, Viktor Poznyak, solicitând măsuri urgente.

În document se precizează:

„Situația a devenit critică. Continuarea fenomenului pune în pericol siguranța transportului. În cazul în care situația nu se va schimba, vom fi nevoiți să suspendăm circulația tramvaielor”.

Autoritățile cer patrule suplimentare în zonele considerate periculoase, activități preventive cu adolescenții și soluționarea reclamațiilor depuse încă din luna mai.

Potrivit relatărilor din presa locală, incidentele se concentrează în cartierul Vtórcheremét. Inițial, grupuri de tineri cu vârste estimate între 11 și 15 ani se urcau pe cuplurile de tramvaie, punându-și în pericol viața.

Ulterior, aceștia au început să arunce pietre, ouă și alte obiecte către tramvaie, uneori plasând petarde sau obiecte metalice sub vehicule.

În unele cazuri, adolescenții au pătruns în interiorul tramvaielor și au încercat să deschidă ușile în mers, ceea ce a generat proteste din partea șoferilor și conductorilor, unii amenințând să nu mai deservească cartierele afectate.

Incidente recente

Pe 5 octombrie, un incident a escaladat grav: un adolescent a tras cu un pistol pneumatic în piciorul unui șofer de tramvai.

Martorii au declarat că șoferul încerca să calmeze tinerii care „se distrau în timp ce tramvaiul era în mișcare”. Agresorul a fost reținut și identificat ca elev în clasa a IX-a.

În luna iunie, poliția, împreună cu reprezentanți ai „unităților civice”, a identificat locurile de adunare ale adolescenților și a realizat o intervenție preventivă.

tramvai

tramvai / sursa foto: dreamstime.com

Tinerii au fost consiliați și eliberați ulterior, însă măsurile nu au prevenit escaladarea incidentelor. Conform surselor locale, membrii unei organizații naționaliste, „Comunitatea Rusă”, intenționează să ofere adolescenților activități recreative, ca alternativă la comportamentul violent.

Implicațiile pentru rețeaua de tramvaie din Ekaterinburg

Impactul asupra rețelei de tramvaie este deja semnificativ, cu amenințarea suspendării serviciului în anumite cartiere.

Experții avertizează că dacă atacurile continuă, pierderile financiare și perturbările în transportul public vor crește. Mai mult, fenomenul ridică probleme sociale: implicarea tinerilor în acte de vandalism și violență ar putea indica lipsa unor alternative de recreere și supraveghere.

Autoritățile locale urmează să stabilească patrule suplimentare și să colaboreze cu organizațiile comunitare pentru prevenirea incidentelor viitoare.

„Trebuie să protejăm siguranța călătorilor și să ne asigurăm că transportul public rămâne sigur pentru toți cetățenii”, a declarat un reprezentant al municipalității.

