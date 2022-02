Traian Băsescu face dezvăluirea momentului! Mişcarea lui Putin poate paraliza Europa: „Poate face 5.000 de euro mia de metri cubi de gaz”

Tensiunile dintre Rusia și Occident cresc extrem de repede, după ce Vladimir Putin a recunoscut independența a două regiuni separatiste din estul Ucrainei. În urma acestei decizii, Germania a luat decizia de a suspenda acordarea proiectului de autorizare a gazoductului mult îndrăgit de Kremlin. Indiferent de situația de pe scena politică internațională, Nord Stream 2 trebuie să fie oprit, a subliniat Traian Băsescu miercuri dimineață.

La ceas de seară, pare să fie un duel al foștilor președinți de stat. După ce Dimitri Medvedev, fostul șef de stat rus, a amenințat Europa că prețul gazului ar putea ajunge și la 2.000 de euro pentru o mie de metri cubi, Traian Băsescu vine cu replica, susținând că Rusia poate majora prețul cât dorește.

România plătește pentru că nu a vrut să devină independentă energetic

Fostul președinte al României susține că am făcut o mare greșeală atunci când am refuzat să plătim un preț mai mare pentru extragerea gazelor și pentru a deveni independenți. Această decizie este plătită acum, când Rusia șantajează statele europene și amenință cu dublarea prețului la gaze.

”Poate să facă orice Rusia, poate să facă și 5.000 de euro mia de metri cubi de gaz. Marea problemă e că de ce am stat în genunchi până acum. Nu am extras gaze pentru că se spunea că sunt de două ori mai scumpe decât gazele de la Gazprom. Plătim slugărnicia noastră față de Moscova. Dar, e un preț care merită plătit.

Rusia e o țară care trăiește din vânzarea de materii prime. Ne va afecta creșterea prețurilor, dar nu vom avea lipsă de gaz. Vom avea gaz la prețul pieței, asta înseamnă liberalizarea.

Eu am cerut anularea gazoductului North Stream 2. Ar fi cea mai mare greșeală ca Europa să se bazeze pe importul de gaze din Rusia. Avem varianta americană, când am spus că sunt prea scumpe gazele lichefiate din SUA, acum vedem că sunt mult mai ieftine gazele americane decât cele de la Gazprom.

Rusia nu va invada Ucraina. Nu are mijloace să o facă, nu are interese să o facă. Ucraina are un teritoriu mai mare decât Germania. Să hrănești 40 de milioane de cetățeni, să administrezi mii de comunități, nu va face Rusia așa ceva. Se va consolida în Donețk și Lugansk pentru că Putin vrea să facă Noua Rusie și vrea să ajungă la Dunăre.”, a spus Traian Băsescu la România TV.