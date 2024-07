Politica Traian Băsescu, despre Bogdan Chirieac: Un analist pârât, care nu citește, dar vorbește







Traian Băsescu l-a pus la punct pe analistul politic Bogdan Chirieac deoarece i-a reproșat că spre finalul mandatului de președinte, nu a lăsat „un stat funcțional”.

Traian Băsescu, despre Bogdan Chirieac: Un analist pârât

Mai exact, fostul președinte Traian Basescu s-a enervat la culme dupa ce Bogdan Chirieac i-ar fi reproșat pe holurile televiziunii România TV că „a avut o contribuție nefastă la crearea acestui stat paralel”.

Bogdan Chirieac a afirmat că a avut „o discuție despre statul de drept” cu președintele Băsescu. Analistul a mai spus că i-a reproșat „că a avut o contribuție nefastă la crearea acestui stat, cu statul paralel, cu statul subteran”. În replică, Traian Băsescu i-ar fi spus că „promovează statul lăsat de Ion Iliescu, un profund neadevăr”.

Traian Băsescu. Sursa foto: Facebook

Fostul președinte l-a făcut pe Bogdan Chireac „analist pârât”

Băsescu nu s-a lăsat mai prejos și i-a transmis lui Bogdan Chirieac că este „un analist pârât”. Fostul președinte a mai declarat că nu are nimic special cu „domnul Chirieac, doar spun ceea ce este: Un analist pârât, care nu citește, dar vorbește”. În opinia sa, „dacă ar citi, ar vedea relația româno-americană în diverse etape”.

De asemenea, îl roagă pe analist că „poate la un moment dat o să-mi arate parteneriatul strategic semnat în timpul președintelui Emil Constantinescu, dar poate între timp îl va citi și pe cel semnat de mine cu președintele Obama”. În opinia fostului președinte, „oameni ca el (n.r. Bogdan Chirieac) ar vrea o întoarcere la România pe care eu am moștenit-o de la Ion Iliescu, ori este imposibil”.

Traian Băsescu, despre Bogdan Chirieac. Sursa foto: Arhiva EVZ

Traian Băsescu, despre contractele cu partidele ale analistului

Traian Băsescu merge mai departe cu replicile și spune că „în ceea ce privește suferința domnului Chirieac, nu are contract cu mine, are cu alții, cu PSD-ul. Are contracte de prestație și o face cu toată convingerea”.

Fostul președinte mai are o nedumerire și spune „Suntem în 2024, iar domnul Chirieac și cei pe care-i slujește pe bani, prin contracte, nu puteau să schimbe?”.

Și continuă în aceeași notă spunând: „Eu am plecat de 10 ani de la Cotroceni. De ce nu au schimbat ei lucrurile acestea? Eu cred că este doar o încercare de a nega cei 10 ani în care am fost președinte. Eu îmi voi apăra cele două mandate”, a concluzionat Traian Băsescu, potrivit România TV.