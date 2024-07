Politica Traian Băsescu, despre modul în care Elena Udrea este tratată în închisoare: Nu știu de la cine i se trage







Traian Băsescu s-a arătat impresionat de mesajul pe care Elena Udrea l-a trimis din închisoare. Fostul ministru a anunțat că nu i-a fost acceptată permisia pentru a merge la serbarea fiicei sale, făcând referire la șeful ANP. Totodată, Udrea a dat vina și pe Alina Gorghiu, menționând că aceasta l-ar susține pe Halchin.

Traian Băsescu, impresionat de mesajul Elenei Udrea

Fostul președinte susține că Udrea are parte de un tratament „inuman” în spatele gratiilor. Traian Băsescu e de părere că aceasta ar fi trebui să fie lăsată la festivitatea de final de an a fiicei sale. În plus, acesta a subliniat că în România ar fi necesare legi mai aspre pentru cei care au un comportament inuman față de cei aflați în închisoare.

„Elena Udrea are un tratament absolut special. Nu știu de la cine i se trage și de ce. Are un tratament inuman. Și din punct de vedere juridic este fals și ea beneficia de prescriere. Decizia Curții Consituționale era dată, când ea a fost condamnată. Sunt trei ani de când e închisă, să nu-i dai o învoire, pentru mama unui copil e neomenește”, a explicat fostul președinte.

Despre cererea de rejudecare a procesului

Potrivit fostului șef de stat, decizia privind solicitarea de rejudecare a procesului Elenei Udrea s-a amânat de mai multe ori. Traian Băsescu a comparat cazul fostului ministru cu cel al lui Rudel Obreja.

„Are parte de un tratament incorect, la fel cum a avut parte și Obreja. L-au ținut în penitenciar până a murit. L-au ținut până au ajuns cu el la Spitalul Militar și acolo a făcut infarct”, a adăugat acesta, conform Romania tv.

Traian Băsescu vrea sancțiuni aspre pentru cei care comit abuzuri împotriva deținuților

Fostul președinte susține că legea ar trebui să îi pedepsească aspru pe cei care au un comportament inuman față de deținuți. Duminică, fosta sa apropiată a trimis un mesaj din spatele gratiilor. Ea a lansat mai multe acuzații legate de șeful ANP. Elena Udrea susține că Dan Halchin ar comite un abuz și nu i-ar fi acceptat învoirea pentru a merge la serbarea fiicei ei. Totodată, fostul ministru spune că șeful ANP are parte de susținerea Alinei Gorghiu.

În plus, Udrea a subliniat că se află în spatele gratiilor din cauza „echipei” Coldea-Kovesi.