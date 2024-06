Social Cât de bine se înțelegeau, de fapt, Udrea și Ponta. Cine a stabilit numirea lui Bica și a lui Kovesi







Victor Ponta avea o relație foarte bună cu Dorin Cocoș și se înțelegeau foarte bine. Atât de bine că numirile șefilor DNA și DIICOT au fost stabilite, noaptea, la Ponta acasă.

Se înțelegeau bine până nu au mai vorbit

Anca Alexandrescu: Să ne întoarcem la momentul când ați spus că v-ați dus la Victor Ponta. Cât de des vă întâlneați cu Victor Ponta?

Dorin Cocoș: Ooo, des de tot. Și la fotbal. Jucam cu el fotbal și tenis. Jucam cu el fotbal pe la o sală, pe la 23 August, pe acolo.

Anca Alexandrescu: Era apropiat de domnul Coldea și de domnul Maior?

Dorin Cocoș: De domnul Maior era sigur apropiat. (…)

Anca Alexandrescu: Cum a fost când ați mers să o puneți pe Laura Codruța Kovesi?

Dorin Cocoș: Ne-am dus noaptea, mi-aduc aminte.

Kovesi, numită noaptea ”ca hoții”

Anca Alexandrescu: Cine a fost?

Dorin Cocoș: Eu cu Elena. Ne-am dus noaptea, cu o umbrelă, chiar dacă nu ploua, să nu ne vadă cineva. Vă dați seama. Să o vadă pe Elena că intră la Ponta, după ce el o înjura toată ziua bună ziua pe la televizoare. Și aici i-am zis. Bă Victore, nu-i frumos ce faci. Eu dacă aș zice de Daciana, cum te-ai simti?

Anca Alexandrescu: Și ce zicea?

Dorin Cocoș: Făcea așa, zâmbetul lui. Lăsați, nu mai contează. E istorie. Să-i dea Dumnezeu numa’ bine. Și am fost acolo, am intrat la etajul nouă, lui Sebi i-a zis să plece. Am rămas eu cu el și cu Elena. Și Elena i-a spus, uite așa și așa. Și el a zis, ok, îi trimit domnului președinte, dar am și eu o rugăminte, procurorul general să fie un tinerel de care și-au bătut joc că mergea cu antemergătorul. (n.r Tiberiu Nițu). Nițu, săracu, și-au bătut joc de el. Și Ponta mi-a zis. Măi Dorin, fii atent ce îți spun. Asta o să ne bage la pușcărie pe toți.

Anca Alexandrescu: Așa v-a spus că vă bagă Kovesi la pușcărie. De ce?

Dorin Cocoș: Jur. Inima lui și instinctul lui de procuror, că și Victor a fost procuror, probabil că îi avea în nas. Așa a zis el. Asta ne bagă pe toți la pușcărie. (…)

Șefia Alinei Bica la DIICOT, stabilită în aceiași noapte

Anca Alexandrescu: Pe Alina Bica cine a pus-o șefă la DIICOT?

Dorin Cocoș: Păi tot noi, în seara aceea.

Anca Alexandrescu: Șefii Justiției din România se puneau acasă la Ponta?

Dorin Cocoș: Păi dacă era prim ministru și Ministru de Justiție.

Anca Alexandrescu: Bun, dar ce treabă aveți dumnevoastră, Sebi Ghiță, Elena?

Dorin Cocoș: Sebi Ghiță nu avea nicio treabă. Elena era ministru.

Anca Alexandrescu: Păi de ce nu vorbea direct președintele cu premierul în cadru oficial, nu acasă? Noaptea, cu umbrela.

Dorin Cocoș: Păi au vorbit probabil și în cadru oficial, habar nu am. Eu eram bodyguard. Nu am dus niciun mesaj.