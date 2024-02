Monden Traian Băsescu, un ultim gest pentru Mioara Roman: „Cu respect!”







Traian Băsescu nu a putut ajunge la capela unde este depusă Mioara Roman, dar i-a trimis o coronă de zambile. În urmă cu câțiva ani, fostul președinte al României a evacuat-o din casă.

Traian Băsescu nu a putut ajunge la capela unde este depusă Mioara Roman, dar i-a trimis o coronă de zambile. Aceasta a fost așezată lângă celelalte flori aduse de oamenii care au venit să îi aducă un ultim omagiu fostei soții a lui Petre Roman.

„Cu respect, Traian Băsescu”, este trecut pe coroana de flori de la priveghi.

Traian Băsescu a evacuat-o din casă

În urmă cu mai mulți ani, Mioara Roman a fost evacuată din casa din Primăverii, împreună cu fiica cea mare, Catinca, de fostul președinte al României. Aceasta a trecut prin momente îngrozitoare și a fost nevoită să se mute.

„Pe mine m-a dat afară din casă tovarășul Băsescu, care, mă rog, s-a plâns că nu are loc. Eu am îndrăznit să spun de domnul Băsescu că nu are legătură cu funcția de președinte, ceea ce nu cred că am greșit. Și eu sunt un cetățean oarecare, ce contează votul meu pro sau contra? Mai nou, eu nu mai am votat din 2000. O să spuneți că nu e patriotic, dar am obosit”, declara Mioara Roman, în urmă cu câțiva ani, într-un interviu.

Fiica Oanei Roman, atac la adresa lui Traian Băsescu

În 2022, și Maria Băsescu a fost evacuată din vila de protocol în care locuise Mioara Roman. Fiica sa, Oana Roman, a declarat că se bucură că s-a făcut dreptate și că cei care i-au făcut rău mamei ei au plătit pentru tot.

„Știu că o să se comenteze mult ce spun eu acum. Zilele astea, mama a fost nu știu dacă fericită, dar împăcată că există un Dumnezeu, a făcut dreptate! A suferit pe nedrept foarte mult pentru ceva ce nu merita. Cine i-a făcut rău mamei nu a avut parte de casa aia! Nu știu dacă e o satisfacție. Eu mă bucur că ea în timpul vieții a reușit să vadă că, până la urmă, nu a fost nedreptățită până la capăt”, a declarat Oana Roman.

Mioara Roman a fost terorizată

Fiica Mioarei Roman a mai spus că mama ei a fost terorizată și hărțuită pentru vila respectivă. Ea a declarat că fosta soție a lui Petre Roman nu merita așa ceva și că n-a făcut rău nimănui.

„Noi nu am dorit niciodată răul nimănui, sincer! Când faci niște lucruri, făcând rău altora există șansa ca într-o zi să ți se întoarcă. Mama a fost evacuată în 24 de ore dintr-o casă pentru care înainte îi făcuseră chiria 6 000 de euro, și-au bătut joc de ea, au făcut procese, au terorizat-o, au hărțuit-o pentru că voiau fix acea casă și nu alta!”, a mai spus Oana Roman.