Traian Băsescu a postat un mesaj dur, luni, pe Facebook, la adresa guvernului, pe care îl acuză că ar face afaceri de milioane, chiar riscând sănătatea românilor.

Fostul președinte e convins de faptul că România era în măsură să producă măştile necesare, fără să fie nevoie să apeleze la importuri, mai ales că acestea ajung cu mari întârzieri sau nu ajung deloc, pe lângă faptul că multe au probleme de conformitate.

„Bani și din moarte…

Declaraţii ale ministrului Economiei, Virgil Popescu:

29 martie 2020: <<Astăzi a început producția primelor măști în România! Cu toate „motoarele” turate mergem înainte. S-a început instalarea utilajelor și testul de producție. În scurt timp vor produce 150.000 de măști pe zi – peste 4 milioane de măști lunar. Din data de 15 aprilie se va ajunge la 500.000 de bucăți pe zi, respectiv 15.000.000 de măști lunar>>.

Și când colo, ce să vezi? Romarm nu a mai produs nimic. Mașinile care fabricau măști s-au stricat. Nu există în Romarm inginer care fabrică armament și care să poată repara mașinile de cusut măști. Trebuiau făcute importuri cu prieteni contra șpagă.

Măi Ludovice, măi hoților și din moartea românilor vreți să faceți bani?!”, ascris Traian Băsescu pe contul său de Facebook.

Ponta, aceeași reacție

Acest subiect, al măștilor de preotecție, a fost discutat și de Victor Ponta, liderul PRO România.

Întrebat despre criza economica, in conditiile in care Romania s-a imprumutat in pandemie cu 4 miliarde de euro, Ponta a declarat ca majoritatea banilor au ajuns, in viziunea sa, in diverse afaceri necurate.

„Se acopera criza economica, care este mai dura ca cea din 2010, pana la alegeri. E ca si cum ai avea o boala grava si pui un pansament peste. A intrebat Corina Cretu ce s-a facut cu 4 miliarde de euro imprumutate. Au raspuns ca un miliard l-au dat la somaj tehnic. Foarte bine, si restul? Eu cred ca restul s-au dat pe afaceri, cum ar fi afacerea cu masti, spitalul de campanie care acum e vandut pe OLX etc. Alta explicatie nu exista. Daca orice alt guvern facea contractul cu masti facut de guvernul Orban, care nu au fost livrate nici pana acum, DNA ne salta pe toti din guvern, pana la portar”, a tunat Victor Ponta, al România TV.