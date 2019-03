Cele două tragice povești de iubire ale „Păunașului Codrilor”, căpetenia „Haiducilor Musceleni”

Arestarea din 19 martie 1949, comemorată prin conferința organizată la Câmpulung Muscel, a declanșat un șir de evenimente care au însemnat, de fapt, distrugerea mișcării de rezistență armată ”Haiducii Muscelului”, condusă de locotenent-colonelul Gheorghe Arsenescu, poreclit de localnici ”Păunașul Codrilor”.





Arestarea lui Traian Marinescu Geagu, având numele conspirativ ”Tarzan” în cadrul grupului, l-a ”surprins” pe Arsenescu în București, unde se retrăsese împreună cu soția sa, Maria, după ce ”lăsase” haiducii ”la vatră” pe timpul iernii 1948-1949.

37 de ani nu a știut cum a murit soțul său

Pentru a relata acele zile, apelăm la memoriile Mariei Arsenescu-Buduluca, pentru ”Memoria. Revista gândirii arestate, numărul 8. Maria și ”Gicu”, așa cum îl alinta, nu se mai văzuseră din 1947, când el a plecat în munți. Împreună aveau un copil, Dragoș.

”În iarna 1948 - 1949, pentru scurt timp - şi pentru ultima dată - am fost iar împreună. Închiriasem, în mare taină şi sub numele unui binevoitor, un apartament, în Bucureşti, pe strada Aviator Jean Texier, la numărul 19. Aici, am fost un pic fericiţi. Cu toate că îngrijorarea faţă de tot ce se întâmpla în ţară şi gândul la „fraţii” pe care-i lăsase acolo, sus, o clipă nu l-au părăsit.

Am aflat atunci că, nu mult după ce se ascunsese la Cetăţuia, a străbătut singur munţii până la Nucşoara, „tainiţa” grupului de acţiune patriotică a familiei Arnăuţoiu. S-a întâlnit cu Toma Arnăuţoiu, comandantul grupului şi amândoi au făcut un legământ. Şi-au jurat credinţă unul altuia şi unire în lupta lor. Iar fiindcă Toma Arnăuţoiu făcuse frontul cu grad de căpitan, iar soţul meu avusese gradul de colonel, el a fost recunoscut şi comandant al acestui nucleu.

