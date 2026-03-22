Tragica existență a scriitorului care a publicat primul roman românesc modern

Nicolae Filimon a fost „pictorul ciocoilor” vechi și noi. Primul roman cu adevărat românesc poartă semnătura unui scriitor de la a cărui dispariție comemorăm 161 de ani.

Un scriitor înzestrat cu talent, răpus prea devreme

Nicolae Filimon s-a îmbolnăvit de tuberculoză. La acea dată, boala nu avea leac. De regulă, numai băile de soare în regiunile Mediteranei puteau prelungi cel mult existența. Nicolae Filimon s-a stins la aproape 46 ani, la București, la 19 martie 1865. Nicolae Filimon a trăit numai 45 de ani. Opera sa însă, l-a făcut să intre în nemurire. A zugrăvit perioada fanariotă ca nimeni altul. Asta nu l-a împiedicat să fie un romantic incurabil toată viața. Adică să creadă că binele învinge.

Tânărul care se ridică prin forțe proprii

Nicolae Filimon se naște la 6 septembrie 1819, la București. Tatăl lui, Mihai Filimon a fost parohul Bisericii Enei. Mama lui se numea Maria Filimon. Din 1829 și până la 1853, Filimon se formează muzical. Cântă la Biserica Enei, unde slujea tatăl lui. Cel puțin până la 1846 este prezent în documentele sfântului locaș. În paralel, cântă și într-o trupă nemțească la cor și la flaut într-o trupă italiană.

Tatăl îi moare la 1830. Înzestrat cu bune calități muzicale și având cultură, la 1852, devine epitrop al Bisericii Enei. Devine la 1856 boier cu rangul cel mai mic, de pitar. În paralel, este funcționar la Departamentul Credinței. Așadar, perioada dintre Tratatul de la Adrianpol și Tratatul de la Paris din 1856 este de formare și normalizare socială. Trece evident, prin focurile Revoluției de la 1848 din București.

Călător prin Europa, scriitor prin vocație. Primul roman românesc modern

Nicolae Filimon călătorește în Austria și statele italiene, germane, scrie publicistică în ziarele Țării Românești precum „Naționalul”. Până la 1869, publică nuvele, descrieri de călătorie și cronici muzicale. Este primul critic muzica român modern de după Dimitrie Cantemir. Avansează ierarhic la Arhivele Statului. Continuă să scrie, iar din 1862 începe să publice în foileton romanul „Ciocoii vechi și noi”.  Romanul apare în volum la 1863.

Romanul redă Țara Românească din perioada lui Caragea și până la reinstituirea domniilor pământene sub Grigore Dimitrie Ghica, în 1822. Este primul roman din literatura română. Redă o acțiune dramatică însoțită de descrieri muzicale, etnografice, de societate. Romanul său este asemeni unei picturi renascentiste. Detalii fine, acuratețe sunt cuvintele de ordine.

 

 

