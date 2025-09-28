Social

Tragerea Loto, 28 septembrie. Nu merele câștigătoare. Update

Tragerea Loto, 28 septembrie. Nu merele câștigătoare. Update
Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au avut loc duminică, 28 septembrie. La extragerile de joi, 25 septembrie, Loteria Română a oferit peste 22.400 de premii, în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei, potrivit companiei.

Numerele câștigătoare

Loto 6/49: 9, 25, 14, 36, 6, 8

Noroc: 6 3 5 1 8 8 4

Joker: 31, 19, 17, 26, 3 +2

Noroc Plus: 0 1 5 8 2 8

Loto 5/40: 10, 20, 6, 8, 1, 34

Super Noroc: 9 4 3 0 1 2

Premiile puse în joc

La Loto 6/49, categoria I, reportul depășește 34,98 milioane de lei, echivalentul a peste 6,89 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat este de peste 3,36 milioane de lei, adică mai mult de 662.100 de euro.

La Joker, categoria I, premiul ajunge la peste 33,27 milioane de lei, respectiv 6,55 milioane de euro, iar la categoria a II-a, reportul este de 914.000 de lei, adică peste 180.000 de euro. La Noroc Plus, categoria I, suma pusă în joc depășește 78.900 de lei, echivalentul a 15.500 de euro.

La Loto 5/40, categoria I, reportul trece de 184.000 de lei, adică peste 36.200 de euro. La Super Noroc, categoria I, premiul acumulat depășește 218.900 de lei, respectiv 43.100 de euro.

Loto

Loto. Sursă foto: Pixabay

Rezultatele Loto de joi, 25 septembrie

La extragerile de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de premii, cu o valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

  • Rezultate Loto la Joker: 17, 26, 36, 13, 8 +12;
  • Rezultate Loto la Noroc Plus: 406208;
  • Rezultate Loto la Loto 5 din 40: 12, 17, 39, 33, 18, 7;
  • Rezultate Loto la Super Noroc: 453316;
  • Rezultate Loto la Noroc: 1032292;
  • Rezultate Loto la Loto 6 din 49: 38, 32, 12, 17, 46, 23.

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultimul mare premiu la Loto 6/49 a fost câștigat pe 11 mai 2025 și a avut o valoare de aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul a fost jucat online, prin aplicația AmParcat.ro, cu două variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. A fost al doilea premiu de categoria I câștigat în 2025 la Loto 6/49.

Primul mare câștig a fost pe 30 martie și a avut o valoare de 6,3 milioane de euro. După plata impozitului, un bărbat din Timișoara a rămas cu 3,8 milioane de euro.

