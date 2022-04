Tragedie uriaşă! Valentin Broeksmit, găsit mort. Ce s-a întâmplat cu „cârtiţa” care a denunțat legăturile Deutsche Bank cu Rusia

Valentin Broeksmit a murit la vârsta de 45 de ani, trupul fără viață fiind găsit în Los Angeles. Momentan nu se cunoaște cauza decesului, însă o autopsie va fi efectuată pentru a se stabili cu exactitate condițiile în care a murit. Apropiații nu se gândesc la crimă, chiar dacă a fost implicat în anchete periculoase, ci mărturisesc că se confrunta cu o serie de probleme cu drogurile.

Legăturile dintre Deutsche Bank și Rusia a fost unul dintre dosarele la care Valentin Broeksmit a colaborat cu autoritățile federale. La începutul lui aprilie 2022 a fost dat dispărut, ultima dată fiind văzut conducând un Mini Cooper roșu pe Riverside Drive în Griffith Park. Departamentul de poliție din Los Angeles a cerut ajutorul cetățenilor, însă Broeksmit a rămas activ pe rețelele de socializare.

Contul său de Twitter a rămas activ, prin intermediul lui comunicând atât cu prietenii apropiați, cât și cu unii jurnaliști. Scott Stedman, jurnalist de investigație la site-ul Forensic News, este unul dintre cei care au păstrat legătura cu Valentin Broeksmit. Acesta a mărturisit că ultima discuție a avut loc în ianuarie. De asemenea, jurnalistul a precizat că a primit dosare care arată legăturile dintre bancă și Rusia.

Scott Stedman pare să fi fost extrem de apropiat de Valentin Broeksmit, cunoscând mai multe probleme cu care acesta se confrunta. Jurnalistul susține că nu bănuiește o crimă, ci mai degrabă pune totul pe lupta cu drogurile. De asemenea, „cârtiţa” pare să fi fost afectat emoțional și de moartea tatălui său.

”Mi-a furnizat mie și altor jurnaliști documente Deutsche Bank care evidențiază legăturile profunde ale băncii cu Rusia. Este foarte trist. Nu bănuiesc o crimă. Val s-a luptat cu drogurile.

”Tatăl lui Val și-a luat viața în 2014 și asta l-a consumat puternic pe Val în ultimii ani. Să-i vezi viața terminându-se atât de repede este incredibil de deprimant”, a declarat jurnalistul Scott Stedman, potrivit MSN.

Valentin Broeksmit, legături directe cu conducerea Deutsche Bank

Tatăl vitreg a lui Broeksmit, William, a fost director de la Deutsche Bank. Acesta a lăsat în urmă mai multe rapoarte, pe care Vali le-a oferit anchetatorilor federali și jurnaliștilor care cercetează legăturile dintre instituția financiară și Trump.

David Enrich, reporter la New York Times, preciza în 2019 faptul că Broeksmit a ajutat FBI-ul în investigarea Deutsche Bank. Acesta a pus la dispoziția agenților federali toate documentele și rapoartele lăsate în urmă de tatăl său vitreg.

Jurnalistul de la New York Times a vorbit și el despre problemele cu drogurile ale lui Valentin Broeksmit, precizând că deseori avea obiceiul să răstălmăcească adevărul, oferind ”teorii exagerate”. Totuși, Broeksmit a fost o figură centrală în cartea lui Enrich, ”Dark Towers: Deutsche Bank, Donald Trump and an Epic Trail of Destruction”.

„Este o veste îngrozitoare. Val mi-a fost sursă multă vreme și este personajul principal din cartea mea. Am avut o relație complicată, dar este devastator”, a scris Enrich pe Twitter, marți, după ce a aflat despre moartea lui Broeksmit.