Tragedie uriaşă în sport! Diego Simeone este în doliu: „Ne alăturăm durerii familiei!” (FOTO)

Oficialii campioanei Spaniei au decis ca steagul roș-alb amplasat în fața stadionului Wanda Metropolitano să fie coborât în bernă.

“Președintele nostru, CEO-ul, Consiliul de Administrație și toți angajații clubului doresc să transmită sincere condoleanțe. Ne alăturăm durerii familiei. Odihnească-se în pace”, a transmis echipa din capitala Spaniei.

Tatăl lui Diego Simeone, Carlos Simeone, a încetat din viață

Tocmai am primit vestea sfâșietoare că tatăl antrenorului lui Atletico Madrid, Diego Simeone, Carlos Simeone, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la primele ore ale zilei de joi (25 martie 2022) la Buenos Aires, Argentina. Fie ca marele om sa se odihnească in pace si sa le dea Dumnezeu celor dragi in aceasta perioada grea

Decesul bărbatul, care este și bunicul atacantului de la Atletico Madrid B, Giuliano Simeone, a fost confirmat că a murit după ce o declarație a fost făcută publică pe site-ul clubului.

Carlos Simeone a decedat, iar fanii sportului au reacționat

La scurt timp după ce tatăl lui Diego Simeone, Carlos Simeone, a murit, fanii au început să-și arate tristețea și simpatiile prin mesaje emoționante, împărtășind omagiile lor pe rețelele de socializare.

Cineva a scris: „Vești triste. Tatăl lui Diego Simeone a murit. Pentru Diego, el nu și-a numit tatăl „papá” sau „ Carlos ”. Întotdeauna sa referit la el drept „ Simeone ”.

Diego este un antrenor de fotbal profesionist și un fost jucător argentinian care a jucat ca mijlocaș; este antrenorul lui Atlético Madrid din decembrie 2011. Simeone este considerat o figură legendară în istoria lui Atlético Madrid datorită realizărilor sale ca jucător și manager cu ei.

Fiii lui Simeone, Giovanni, Gianluca și Giuliano, sunt fotbaliști profesioniști, care joacă în prezent pentru Hellas Verona, CD Ibiza și, respectiv, Atlético Madrid B. Mai are și două fiice, Francesca și Valentina, cu modelul Carla Pereyra. Simeone și Pereyra s-au căsătorit în secret în iunie 2019.