Tragedie uriaşă în lumea filmului! O adevărată legendă s-a stins din viaţă. A fost răpus de o boală gravă

William Hurt, a cărui carisma incredibilă l-a făcut unul dintre cei mai de seamă bărbați din anii 1980 în filme precum „Broadcast News”, „Body Heat” și „The Big Chill”, a murit. Avea 71 de ani.

După ce a apărut pentru prima dată pe marile ecrane în filmul horror SF scris de Paddy Chayefsky „Altered States” din 1980 – rol care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur – William Hurt a devenit rapid unul dintre cei mai versatili protagoniști ai cinematografiei anilor ’80, jucând atât în filme de acțiune, drame, cât și în comedii romantice.

Fiul lui Hurt, Will, a declarat că Hurt a murit duminică

El a spus că Hurt a murit liniștit, în familie. Will, a confirmat duminică decesul tatălui într-o declarație citată de presa americană: „Cu mare tristețe, familia Hurt deplânge moartea lui William Hurt, tată iubit și actor câștigător al premiului Oscar, la 13 martie 2022, cu o săptămână înainte de a împlini 72 de ani. A murit în pace, în mijlocul familiei, din cauze naturale. Familia solicită păstrarea intimității în aceste momente”.

Hurt a fost căsătorit pentru prima dată cu Mary Beth Hurt din 1971 până în 1982. În timp ce era căsătorit, a început o relație cu Sandra Jennings, a cărei sarcină cu fiul lor a precipitat divorțul lui Hurt de Mary Beth Hurt. Sase ani mai târziu, a urmat un proces de mare importanță, în care Jennings a susținut că a fost soția de drept comun a lui Hurt în conformitate cu legea din Carolina de Sud și, prin urmare, avea dreptul la o parte din câștigurile sale. Un tribunal din New York i-a dat dreptate lui Hurt, dar actorul a continuat să aibă o relație tensionată cu faima.

Actorul dezvăluise că a fost diagnosticat cu cancer de prostată, cu metastaze la oase

Nominalizat de trei ori la premiile Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, William Hurt a câștigat râvnitul premiu pentru rolul din „Kiss of the Spider Woman” (1985). în care a jucat rolul unui homosexual care împarte celula cu un deținut politic în Brazilia.

A mai avut nominalizări la Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal pentru prestațiile din „Children of a Lesser God” (Copiii unui Dumnezeu mai mic) și „Broadcast News” (Știri de televiziune), precum și pentru cel mai bun actor în rol secundar în filmul „A History of Violence” (Umbrele trecutului). Este actorul care a avut nominalizări la Oscar timp de trei ani consecutiv.

„Actoria este un lucru foarte intim și privat”, a spus Hurt pentru The New York Times în 1983

„Arta de a acționa necesită la fel de multă singurătate ca și arta de a scrie. Da, te lovești de alți oameni, dar trebuie să înveți ceva. meșteșug, tehnică. Este o muncă. Există acest lucru ciudat că actoria mea se presupune a fi acest clam pentru atenție față de persoana mea, de parcă aș avea nevoie de atâta dragoste sau atât de multă atenție încât aș renunța la dreptul meu de a fi o persoană privată. ”

Albert Brooks, co-starul său din „Broadcast News”, a fost printre primii care au reacţionat la moartea lui Hurt. „Sunt atât de trist să aud această veste”, a scris Brooks.

Hurt a jucat în celebrele filme A.I. Artificial Intelligence, The Village, Syriana, The Good Shepherd, Mr. Brooks, mai recent a jucat în rolul generalului Thaddeus Thunderbolt Ross, personaj din universul Marvel. Hurt a interpretat pentru prima dată personajul în filmul The Incredible Hulk din 2008, apoi a apărut în alte patru filme Marvel: Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War și Black Widow din 2021.

„Actoria este doar vârful aisbergului”, îi spunea William Hurt criticului de film Roger Ebert

„Trebuie să construiești ceea ce nu se vede și apoi să joci doar vârful. Doar o mică parte din aisberg se vede, deși este imens. Acest lucru este uneori greu de făcut în filmele americane, unde filosofia este de a arăta tot aisbergul.

Noi nu suntem obișnuiți să avem eroi pasivi, suntem obișnuiți cu tipul activ, du-te și prinde-i… Dar de fapt noi riscăm, nu știm ce se va întâmpla în continuare. Mă opun acestei idei, că trebuie să trăim indirect în imaginea eroilor din film care știu întotdeauna ce se va întâmpla în continuare. Pur și simplu nu așa este viața”, scrie cbsnews.com.