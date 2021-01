Tragedie la Matei Balș. A sărit pe geam. Pacientul a relatat că a fost nevoit, pentru a scăpa de flăcări, să sară pe geam, pe balcon, pentru a-și salva viața. Omul crede că intervenția pompierilor a fost lentă.

Tragedie la Matei Balș. „Pompierii s-au mișcat încet”

„Au făcut explozie niște tuburi de oxigen… Dacă îl atingi cu grăsime face explozie. Ăla trebuie pus în cameră separată. Eu eram în salonul 66, la parter, dar noroc că nu am fost așa aproape. Eu am dat telefon la pompieri și am sărit pe balcon, pentru că era fum acolo ca la balamuc. Era fum cât cuprinde, cât 10 locomotive cu abur!

Și pompierii s-au mișcat încet, am și țipat la ei, bagă furtunul! Se uitau la furtunul ăla. Bagă măi, vino cu un stingător, ce stai să te uiți?

Tragedie la Matei Balș. A sărit pe geam

Eu am sărit pe geam, pe balcon! Acum sunt bine, mulțumesc!, a declarat pacientul.

Potrivit surselor Antena 3, brancardierii audiați în această dimineață au declarat că un pacient și-ar fi dat masca de oxigen jos și de la el ar fi pornit focul. Acesta avea lângă el tableta, cablul de încărcare al telefonului și rezervorul de oxigen. Din primele informații, ar fi apărut un scurt circuit la priza în care avea telefonul la încărcat.

De asemenea, aceștia au declarat că unul dintre medici a spart geamul și a intrat în salon unde a încercat să salveze cât mai mulți pacienți.

Tragedia de la Matei Balș. Primă ipoteză a izbucnirii incendiului

Fiica unei paciente de la Matei Balș spune că a dus oaerotermă cu acceptul reprezentanților spitalului: Mama mi-a spus că îi e frig!

Mihaela Tănase, fiica unei paciente internate la Institutul Matei Balș, a declarat că în urmă cu o săptămână a adus în salonul mamei sale o aerotermă.

O primă ipoteză din anchetă, privind cauza incendiului de la ”Matei Balș” este utilizarea unei aeroterme.

„Am rugat personalul medical să îi duc o aerotermă. I-am dus o aerotermă săptămâna trecută, miercuri. Era frig”, a spus Mihaela Tănase.

Bilanțul morților în incendiu crește la 5. Trupul carbonizat al unei persoane a fost descoperit cu câteva momente în urmă în baie.