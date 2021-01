„În urma lui Arafat o să numărăm morții”. Șeful DSU, Raed Arafat, este criticat pentru faptul că nu este străin de cauzele tragediilor din spitale. Mai mult, Vișan scrie că în cazul în care se va mai „merge pe mâna” acestuia nu ne va rămâne decât „să ne numărăm morții”.

De remarcat felul în care s-au mobilizat spitalele, activarea Planului Roșu și disponibilitatea cadrelor medicale.

Lui Arafat însă i s-a umflat capul rău de tot, a găsit de cuviință să se certe cu jurnaliștii. O să aflăm cauza și cred că Arafat nu e foarte străin de cauzele acestor tragedii și incendii, și știu bine ce spun.

Dacă miniștrii sănătății, oricare ar fi ei, inclusiv Voiculescu, mai merg mult pe mâna lui Arafat, doar asta o să facă: O să numere morții în urma unor tragedii, fie ele în urma prăbușirii unui avion în Munții Apuseni, a unui elicopter în lacul Siudghiol, a Incendiului de la Colectiv, de la Piatra Neamț sau acum de la Matei Balș”, a scris pe pagina sa de Facebook, Gelu Vișan.

Tragedia de la Matei Balș. O nouă ipoteză a declanșării incendiului. Oxigenul

Postarea sa a strâns un număr mare de polemici. O persoană care a comentat, afirmă că incendiul s-ar datora faptului că concentrația de oxigen din salon era foarte mare. Potrivit acestuia, pacienții care poartă mască de oxigen, nu trag totul în plămâni, eliminând oxigenul și prin zona gurii și nasului, în atmosferă. Astfel, oxigenul poate contribui la răspundirea cu repeziciune a focului.

„Niște habarnisti ocupa niște posturi pentru care nu au nicio pregătire și nici cunoștințe elementare. Ca și la Piatra Neamț, incendiul s-a datorat faptului ca în salon concentrația de oxigen era foarte mare. La o concentrație de oxigen mare, orice material textil, plastic, lemn, hârtie, etc… devine super inflamabil, se aprinde de la orice scânteie și arde cu o viteza foarte mare comparativ cu arderea în mediu de aer ambiant. Vinovații sunt cei ce ar trebui sa știe ca nivelul oxigenului din incintă trebuie monitorizat”, a fost doar una dintre reacțiile făcute la postarea lui Vișan.

Atac la alianță și Guvern

Postarea a suscitat un interes deosebit. Mai mult, oamenii au comentat mai ales contra Arafat, alianță, primărie, Guvern.

„A trebuit sa moară oameni pentru ca Ponta să plece….Acum nu ar trebui sa plece Cițu?!In ce lume trăim… Hastagistii sigur vor iesi in strada sa ceara demisii de la Premier in jos….nu?; Oare , citi oameni or sa mai moara ,in acest regim ?; Primarul general al capitalei nu zice nimic ? Lipsa agentului termic din rețeaua de termoficare a Bucureștiului este cauza aici; Culmi de înaltă performanta romaneasca 20 21. Sa curgă premierile, primele, gradele!; sunt doar câteva dintre comentariile postate.