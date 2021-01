Incendiu Matei Balș. Premierul Florin Cîțu promite că vinovații pentru producerea incendiului de la Spitalul „Matei Balș” vor suporta consecințele, „indiferent de funcția pe care o au”. Prim-ministrul a vizitat sâmbătă spitalul unde s-a produs funestul incendiu soldat cu 6 morți.

Florin Cîțu : Avem nevoie de adevăr cât mai repede

„Astăzi am fost să văd ce s-a întâmplat la Institutul Matei Balș. Am mers pentru a mă asigura că nu le lipsește nimic celor care cercetează cauza incendiului și că nu va exista pauză în această anchetă. Avem nevoie de adevăr cât mai repede. Am discutat cu managerul institutului, Maria Nițescu, și cu doctorul Apostolescu, care a fost de gardă în noaptea incendiului.

Mai sunt foarte multe lucruri de făcut în spitalele noastre. Iar pentru mine este foarte clar că expresia “merge și așa” trebuie să dispară din mentalitatea care se reflectă în modul de lucru din instituțiile statului”, a scris sâmbătă Florin Cîțu pe Facebook.

Prima măsură post- Matei Balș : Criterii de performanță în instituțiile publice

Ca primă măsură după acest groaznic accident, premierul anunță să va introduce criterii de performanță în instituțiile publice. Acestea vor trebui să justifice salariile mari din sectorul bugetar, și promite că vinovații pentru incendiu vor plăti.

„Este nevoie de criterii de performanță urgent și le voi introduce. Salariile mari din sectorul public, comparativ cu sectorul privat, trebuie justificate de un mod de lucru profesionist. Indiferent de domeniul de activitate”.

De asemenea, liberalul dă asigurări că vinovații vor suporta consecințele, “indiferent de funcția pe care o au. Nimeni nu este mai presus de lege, iar în mandatul meu se va și materializa acest principiu”, a mai precizat fostul ministru de Finanțe. Rămâne însă de văzut în ce măsură aceste măsuri vor fi implementate. După dezastre de proporții, de regulă politicienii se întrec în declarații și promisiuni că vor remedia starea de fapt care a dus la dezastru.