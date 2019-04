Tragedie la Paris. A murit admirând Turnul Eiffel. Cum s-a întâmplat tragedia ...

O tânără de 23 de ani, din județul Cluj, a murit săptămână trecută la Paris, capitala iubirii, după ce a căzut de la o înălțime de zece metri. Medicii din capitala Franței au făcut tot ce este omenește posibil dar rănile din zona capului au fost foarte grave.





Tragedia a avut loc în data de 1 aprilie 2019, la câteva sute de metri de turnul Eiffel, în zona celebrelor scări care duc spre Grădinile Trocadero. Andreea Bodea și iubitul ei, Andrei Răzvan Purcel au plecat fericiți spre Paris, duminică 31 martie, la bordul unei curse de linie care legă Clujul de Paris. Nimic nu avea să prevestească tragedia care avea să se petreacă peste doar o zi. Apropiații celor doi susțin că, în cursul zilei de 1 aprilie 2019, cuplul de îndrăgostiți au mers în zona turnului Eiffel, pentru a admira minunea construită la începutul secolului trecut dar și Sena care se află la câțiva pași. La un moment dat, ajunși în zona celebrelor scări care duc spre grădinile Trocadero, tânăra a vrut să își facă o fotografie în fundalul căreia să se poată vedea cât mai bine turnul Eiffel. ”Prima fotografie nu a fost reușită și atunci Andreea a mers repede să mai facă una și s-a întâmplat neatenție. Poate din neatenție, poate din grabă, Andreea s-a urcat pe o margine de beton, de unde a alunecat, s-a dezechilibrat și a căzut de la zece metri înâlțime și s-a lovit foarte tare la cap”, a declarat pentru EvZ, una dintre prietenele tinerei de 23 de ani.

Clujeanca a fost transportată de urgență la spital, unde a decedat după patru ore de comă. Medicii i-au spus iubitului fetei că nu se mai poate face nimic și că este vremea să facă pregătirile de rigoare. Trista veste a decesului a venit în după amiaza aceleiași zile. ”Paris, oraș blestemat !!! Mi-ai răpit tot ce aveam mai drag pe lumea asta ... TE VOI IUBI MEREU , ÎNGERUL MEU SCUMP ȘI DRAG”, a scris Andrei Răzvan Purcel, pe contul său de facebook.

Un munte de flori la înmormântare

Ca un făcut al sorții, iubitul tinerei are o afacere care are ca principal scop repatrierea persoanelor decedate în țări străine. Tânărul le-a transmis apropiaților ca la înmormântare să nu aducă coroane, ci doar flori deorece iubita lui iubea foarte mult florile. ”Cu mare durere in suflet, va anuntam pe toti cei care ati cunoscut-o și ați iubit-o pe Iulia si doriti sa va rugati pentru sufletul ei si sa va luati ramas bun , sunteti asteptati la priveghi in zilele de Vineri ( la casa parinteasca a Iuliei) si Sambata ( la Capela din comuna Gilau) , urmand ca duminica, 07.04.2019 , incepand cu orele 13:00 sa aiba loc slujba de inmormantare, la Capela din comuna Gilau. Iulia iubea florile, florile colorate si era o persoana vesela! De aceea, va rog din suflet sa nu aduceți coroane . Aduceți flori , multe flori și cât mai colorate ... cu siguranta acolo sus unde e ea, se va bucura vânzând ca facem așa cum și-ar fi dorit ea . NU AȘA TREBUIA SA FIE. Va mulțumesc tuturor pentru susținere și pentru încurajare ... sunt convins ca Iulia nu știa cât de mulți oameni o iubesc”. Slujba religioasă a avut loc la Gilău, în cursul zilei de duminică și a fost oficiată de IPS Andrei, mitropolitul Clujului. Cei care au fost alături de Andreea pe ultimul drum mai spun că mormântul a fost acoperit cu mii de flori.

Modificarile la Legea PENSIEI care ii lasa pe pensionari fara acest beneficiu! Oamenii sunt INDIGNATI

Pagina 1 din 1