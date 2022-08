Tragedie în lumea sportului. Rab Wardell a murit la două zile după ce a câștigat titlul în Scoția

Wardell a câștigat titlul de elită masculină la Campionatul scoțian de MTB XC din Dumfries și Galloway în weekend.

Biciclistul a apărut luni seară într-o emisiune la BBC Scotland, descriind cum a depășit trei pene pentru a câștiga cursa, iar marți a murit.

Rab Wardell, în vârstă de 37 de ani, a murit în somn.

Fostul ciclist de la Jocurile Commonwealth a stabilit un nou timp record pentru finalizarea West Highland Way în 2020.

Wardell, care locuia în Glasgow, a participat la curse de mountain bike încă din adolescență, dar a devenit profesionist abia la începutul acestui an.

Victoria sa la Kirroughtree Forest, duminică, a fost descrisă ca o „demonstrație de rezistență incredibilă” de către British Cycling, după ce Wardell a reușit să prindă liderii de la începutul cursei pentru a obține victoria.

Amintindu-și de cursă a doua zi la The Nine, Wardell a declarat: „Ca să fiu sincer, a fost un mic dezastru, dar trebuie doar să continui să merg mai departe și să concurez. Cred că încă mai aveam încredere că voi reuși să prind liderii și să câștig, așa că am dat tot ce am avut mai bun – ce poți face mai mult?”.

Scottish Cycling s-a declarat „devastată” de confirmarea decesului fostului său angajat și ciclist internațional de munte.

„Avem foarte puține informații în acest moment, dar trimitem dragostea și sprijinul nostru familiei, prietenilor și tuturor celor din comunitatea noastră care l-au cunoscut”, a declarat organizația pe Twitter.

Asociația Scottish Cross Country Association, care organizează seria de curse de ciclism montan, a declarat că moartea lui Wardell a fost „cea mai tristă veste”.

(sursa: Mediafax)